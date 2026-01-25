Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’in doğal güzelliğini korumak ve kentsel estetiği bir üst seviyeye taşımak amacıyla yürütülen çalışmalar, belediye fidanlıklarında hummalı bir hazırlıkla devam ediyor. Şehrin dört bir yanındaki parkları, caddeleri ve meydanları süsleyecek olan binlerce fidan, uzman ellerde İzmir’in iklimine en uygun şekilde yetiştiriliyor.

İzmir’in yeşil kimliği fidanlıklarda yeniden şekilleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir bir çevre vizyonu doğrultusunda kentin yeşil dokusunu her geçen gün daha da zenginleştiriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren fidanlıklar, şehrin akciğerleri sayılan yeşil alanların ana kaynağı haline gelmiş durumda. Yerel üretici kooperatiflerinden özenle seçilerek temin edilen bitki türleri, Güzelbahçe ve Kentbahçe fidanlıklarında modern tekniklerle korunuyor. Şehrin estetik görünümüne katkı sağlayacak olan bu bitkiler, toprakla buluşmadan önce uzman ekiplerin denetiminde gelişim süreçlerini tamamlıyor.

Uzman ellerden titiz bakım

Fidanlıklarda tutulan bitkilerin sadece muhafazası değil, aynı zamanda sağlıklı bir şekilde büyümesi için de yoğun bir mesai harcanıyor. Bitkilerin İzmir’in karakteristik iklim koşullarına uyum sağlaması amacıyla saksı değişimleri yapılıyor, organik gübreleme yöntemleri uygulanıyor ve formlarını korumaları için budama işlemleri gerçekleştiriliyor. Yabani ot temizliği gibi kritik bakım süreçlerinden geçen ağaç ve çalı grupları, tam anlamıyla "dikime hazır" hale getirilene kadar düzenli kontrole tabi tutuluyor.

Çeşitlilikte sınır tanınmıyor: Yüzlerce tür İzmir’i süslüyor

Fidanlıkların envanteri, İzmir’in biyolojik çeşitliliğini yansıtacak kadar zengin bir yelpazeye sahip. Güzelbahçe Fidanlığı’nda 80 farklı ağaç türünün yanı sıra çeşitli sarılıcı ve çalı grupları özenle yetiştiriliyor. Öte yandan Kentbahçe Fidanlığı, 60 çeşit çalı grubundan iç mekân bitkilerine, mevsimlik çiçeklerden yer örtücülere kadar geniş bir üretim hacmiyle dikkat çekiyor. Orman mühendislerinden peyzaj teknikerlerine, saha personelinden lojistik ekiplerine kadar geniş bir profesyonel kadro, bu bitkisel zenginliğin sürekliliğini sağlamak adına gece gündüz çalışıyor.

Gelecek nesillere daha yeşil bir İzmir mirası

Belediyenin yürüttüğü bu kapsamlı bitkilendirme operasyonu, sadece bugünün estetik ihtiyacını değil, aynı zamanda kentin gelecekteki ekolojik dengesini de gözetiyor. Düzenli lojistik destek ve profesyonel bakım çalışmaları sayesinde İzmir’in yeşil alanları her mevsim canlılığını koruyor. Şehrin dört bir yanına yayılan bu bitkisel doku, kentleşmenin getirdiği çevresel baskıları azaltırken, İzmirlilere daha nefes alınabilir ve doğayla barışık yaşam alanları sunuyor.