Son Mühür/ Seçil Ünlü- Araştırmacı gazeteciliğin sembol ismi Uğur Mumcu, hain bir suikast sonucu aramızdan ayrılışının 33. yıl dönümünde Konak’ta düzenlenen duygu dolu bir törenle yad edildi. Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Mumcu’nun fikirlerinin ölümsüzlüğü ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine olan inanç bir kez daha vurgulandı.

Konak’ta hakikatin sesine derin saygı

Konak Belediyesi, Türk basın tarihinin cesur kalemi Uğur Mumcu’nun katledilmesinin üzerinden geçen 33 yıla rağmen sönmeyen adalet meşalesini Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde düzenlenen özel bir etkinlikle selamladı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen anma törenine, demokrasiye ve özgür basına gönül veren çok sayıda İzmirli katıldı. Mumcu’nun karanlığa meydan okuyan duruşunun ve gerçeğin peşindeki tavizsiz mücadelesinin anıldığı gecede, usta gazeteciye duyulan özlem salondaki herkes tarafından derinden hissedildi.

Sanatın diliyle Uğur Mumcu selamlandı

Etkinlik boyunca Uğur Mumcu’nun vefatının ardından kaleme alınan dokunaklı şiirler ve bestelenen eserler yankılandı. Gecede ayrıca Nazım Hikmet’in ölümsüz dizelerinden bestelenen şarkılar seslendirilirken, izleyiciler bu eserlere hep bir ağızdan eşlik ederek dev bir koro oluşturdu. Kalabalık bir sanatçı kadrosunun sahne aldığı programda, Mumcu’nun simgeleşmiş "Vurulduk Ey Halkım, Unutma" şiirinin toplu halde okunması, salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Sanatın birleştirici gücüyle harmanlanan gece, Mumcu’nun bıraktığı mirasın nesiller boyu aktarılacağının bir göstergesi niteliğindeydi.

Başkan Mutlu: O bomba hepimizin yüreğine düştü

Programın sonunda kürsüye gelerek duygularını paylaşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 24 Ocak 1993 tarihinin toplumsal hafızada bıraktığı derin yaraya değindi. O kara günü hala dün gibi hatırladığını ifade eden Başkan Mutlu, Mumcu’nun katledildiği anın sadece bir bireye değil, tüm ülkenin evine ve yüreğine düşen bir ateş olduğunu vurguladı. Mumcu’nun eserleriyle yetişen genç bir mimar olduğu günlerden bugüne hissettiği acının tazeliğini koruduğunu belirten Mutlu, ülkenin bu büyük kayıp sonrası uzun süre sarsıldığını hatırlattı.

Aydınlık bir Türkiye için kararlılık mesajı

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, Uğur Mumcu’yu unutmanın mümkün olmadığını ve onun fikirlerinin yol göstermeye devam edeceğini belirterek konuşmasını tamamladı. Daha özgür, adaletli ve güçlü bir Türkiye idealinden vazgeçmeyeceklerini dile getiren Mutlu, bu hedef doğrultusunda çok çalışmaya ve omuz omuza mücadele etmeye kararlı olduklarını söyledi. "Yolumuz uzun" diyerek geleceğe yönelik sorumluluklarının farkında olduklarını belirten Başkan Mutlu, Konaklı komşularına ve programa emek veren sanatçılara teşekkürlerini sunarak birlik mesajı verdi.

