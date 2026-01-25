Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Mobilyacılar Odası’nda gerçekleşen seçimin hemen ardından, güven tazeleyerek göreve gelen Başkan Zafer Koç ve yönetim ekibi, hiç vakit kaybetmeden rotayı küresel pazara kırdı. Genel kurulun üzerinden henüz bir hafta dahi geçmemişken, sektörün önde gelen temsilcilerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik dev bir heyet, mobilya dünyasının en köklü buluşma noktalarından biri olan IMM Cologne Uluslararası Mobilya ve Ev İçi Dekorasyon Fuarı’na katıldı. 20-23 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda yer alan İzmirli üreticiler, 77 yıllık geçmişe sahip bu dev vitrinde yeni nesil tasarım trendlerini, renk paletlerini ve üretim teknolojilerini mercek altına aldı.

Avrupa’nın dev fuarında kan kaybı: Küresel vitrin eski gücünü yitiriyor

Fuar süresince gerçekleştirilen yoğun temasların ardından önemli gözlemlerde bulunan İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Zafer Koç, uluslararası mobilya pazarındaki değişime dikkat çekti. Geçmiş yıllarda sektörün nabzını tutan ve dünyanın en prestijli organizasyonu olarak kabul edilen IMM Cologne’un, mevcut tabloda eski dinamizminden oldukça uzaklaştığını belirten Koç, katılımcı firma sayısındaki düşüşün ve ziyaretçi profilindeki daralmanın sektörel bir gerilemeye işaret ettiğini ifade etti. Salonlarda eskiden hissedilen o güçlü heyecanın yerini temkinli adımlara bıraktığını söyleyen Başkan Koç, fuarın artık yeni vizyonlar üretmekte zorlandığını dile getirdi.

Mobilya sektöründe dengeler değişiyor: Türkiye için stratejik fırsat eşiği

Küresel piyasalardaki bu dönüşümün Türkiye ve özellikle İzmir için büyük bir şans kapısı araladığını vurgulayan Zafer Koç, geleneksel fuarcılık anlayışının artık sorgulandığı bir döneme girildiğini belirtti. Alıcı beklentilerinin yeniden şekillendiği bu süreçte, üretim gücünü estetik ve vizyonla birleştiren Türk mobilya sektörünün dünyada daha etkin bir rol üstlenebileceğini hatırlattı. Avrupa’daki bu durgunluğun sadece bir zayıflama olarak görülmemesi gerektiğini, aksine Türkiye’nin uluslararası alanda yeni bir çekim merkezi oluşturması için eşsiz bir zemin hazırladığını kaydeden Koç, değişim rüzgarını doğru okuyanların geleceği inşa edeceğini savundu.

İzmir’in hedefi küresel merkeze dönüşmek: Üretim ve tasarım gücü göreve hazır

Türkiye’nin esnek üretim kabiliyeti ve yüksek tasarım kapasitesiyle küresel boşluğu doldurmaya en yakın aday olduğunu ifade eden Başkan Koç, İzmir’in bu süreçteki öncü rolüne vurgu yaptı. Bugün atılacak stratejik ve cesur adımların, geleceğin mobilya ticaret merkezlerini Türkiye eksenine taşıyabileceğini belirten Koç, İzmirli esnafın bu dönüşümü göğüsleyecek birikime ve kararlılığa sahip olduğunu ekledi. Uluslararası fuarcılıkta daha etkin bir oyuncu olma hedefiyle yürütülen çalışmaların, yerli üreticinin küresel arenadaki imajını ve ihracat rakamlarını çok daha ileri bir seviyeye taşıyacağı öngörülüyor.