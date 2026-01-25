Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in eğitim vizyonuna değer katan stratejik bir hamleyle, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve Karşıyaka Belediyesi, okul öncesi eğitimde kaliteyi artırmak için güçlerini birleştirdi. "Gelecek çocuklarındır" anlayışıyla hayata geçirilen iş birliği sayesinde, hem miniklerin gelişim süreçleri bilimsel bir temele oturtulacak hem de aileler ile eğitimciler uzman akademik destekle güçlendirilecek.

Çocuklar için örnek iş birliği

İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Karşıyaka Belediyesi, anaokulu seviyesindeki çocukların bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerine doğrudan katkı sağlayacak modern bir eğitim modelini hayata geçirdi. Çocukların yanı sıra ebeveynleri ve profesyonel eğitimcileri de kapsayan bu geniş çaplı ortaklık, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ve Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal tarafından imzalanan protokolle resmiyet kazandı. İki yıl boyunca yürürlükte kalacak olan bu çalışma, akademik bilginin yerel yönetimlerin gücüyle sahaya inmesini sağlayarak üniversite-şehir bütünleşmesinin en somut örneklerinden biri olacak.

Akademik bilgi sahaya iniyor: Uygulama temelli yeni eğitim dönemi

Protokol kapsamında, İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı’nda görev yapan uzman akademisyenler, Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı anaokullarında aktif rol üstlenecek. Hem çocuklara hem de ailelere yönelik özel eğitim programları düzenleyecek olan öğretim görevlileri, sağlıklı birey yetiştirme süreçlerinde bilimsel bir rehberlik sunacak. Bununla birlikte, anaokullarında görev yapan öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri uygulama temelli atölye çalışmalarıyla geliştirilecek. Öte yandan, İEÜ öğrencileri için de belediye kreşleri önemli bir uygulama ve staj merkezi haline gelerek, gençlerin mesleki deneyim kazanmalarına olanak tanıyacak.

Rektör Abacıoğlu: "Geleceğe yapılan en değerli yatırım"

İmza töreninde projenin toplumsal boyutuna dikkat çeken İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, üniversitenin temel misyonlarından birinin ürettiği bilgiyi toplumun yararına sunmak olduğunu ifade etti. Karşıyaka Belediyesi ile kurulan bu köprünün, mutlu ve özgüvenli bireyler yetiştirme yolunda kritik bir adım olduğunu belirten Abacıoğlu, çocuklar için hayata geçirilen her projenin aslında ülkenin yarınlarına yapılmış bir yatırım olduğunu vurguladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin kentin ihtiyaçlarını gözeterek nitelikli ve sürdürülebilir toplumsal katkı projeleri üretmeye kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Başkan Ünsal: "Bilimsel bilgiyle güçlü bir model oluşturuyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ise okul öncesi eğitimin bireyin karakter gelişimindeki en kritik safha olduğunu hatırlatarak, belediyeye bağlı 8 anaokulunda çıtayı daha yukarı taşımak istediklerini söyledi. Alanında yetkin akademisyenlerin bilgi birikiminden faydalanmanın önemine değinen Ünsal, bu iş birliğiyle çocukların gelişimini çok boyutlu olarak destekleyeceklerini belirtti. Çocukları "en kıymetli hazine" olarak nitelendiren Başkan Ünsal, akademik destekle güçlendirilen bu yeni eğitim modelinin aileler ve öğretmenler için de sarsılmaz bir dayanak noktası olacağını ifade etti.