Son Mühür- Türkiye’nin önde gelen yat firmalarından Dromeas Yatçılık Sanayi AŞ’nin iflas ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmadı.

Firmanın konkordato talebi mahkeme tarafından reddedilirken, şirket faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu gelişmeyle birlikte piyasada konuşulan iflas söylentileri de boşa çıkmış oldu.

Tekzip metnidir

"Gazetenizin, 15.09.2025 tarihli nüshasında, Müvekkiller Dromeas Yatçılık ve Efe Kuyumcu hakkında “İZMİR’İN ÜNLÜ YAT FİRMASI İFLAS ETTİ!” ana başlığı yer almıştır.

Kanunlarımızda iflas ve konkordato müesseseleri bambaşka hukuki sonuçlara bağlanmış olup, MÜVEKKİLLER HAKKINDA İFLAS KARARI DEĞİL KONKORDATONUN REDDİ KARARI VERİLMİŞTİR.

Gazetenizin, iflas ve konkordato hukuki müesseselerinin farkını gözetmeden, müvekkillerin davacı olduğu dosyanın tamamını ve neticesinde mahkeme tarafından verilen kararı araştırmadan atılan haber başlığı basın yayın ilkelerine aykırı ve gazeteniz adına açık bir talihsizliktir.

Müvekkiller hakkında verilen mahkeme kararı iflas olmamasına rağmen kamuoyunda ve binlerce takipçi, müşteri, arkadaş nezdinde, DROMEAS YATÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş VE EFE KUYUMCU’NUN İFLAS ETTİĞİ algısına yol açan haber ana başlığının gerçeklere aykırı şekilde verilmesi nedeniyle mağdur olan müvekkillerin bu mağduriyetinin giderilmesi için işbu düzeltme metninin Basın Kanununun 14. maddesi gereğince gazetenizde ilgili haberin yer aldığı sayfa ve sütunlarda aynı puntolarla yayınlanmasını talep ediyoruz."