Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Tugay, Kentimiz İzmir Derneği tarafından sosyal girişim olarak hayata geçirilen Kontak – Yenilikçi Öğrenme Merkezi’ni ziyaret ederek, buradaki etkinliklere katılan çocuklarla bir araya geldi.

Başkan Tugay’a merkez ziyareti sırasında, Kentimiz İzmir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce de refakat etti. Ziyaret, merkezin eğitim programlarına dahil olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri öğrencileri için büyük bir sürpriz oldu.

Yenilikçi eğitim modelini değerli buldu

Kontak Yenilikçi Öğrenme Merkezi’nin sunduğu eğitim yelpazesinin zenginliğine dikkat çeken Başkan Tugay, merkezin sunduğu imkanları takdir ettiğini dile getirdi. Çocukların robotik kodlamadan astronomiye, sayısal bilimlerden güzel sanatlara kadar oldukça geniş bir alanda ufuk açıcı faaliyetlere katıldığını belirten Dr. Tugay, bu sosyal girişimin toplumsal gelişim açısından ne kadar değerli olduğunu vurguladı. Emeği geçen herkese özel olarak teşekkürlerini iletti.

"En değerli varlığımız" vurgusu

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde bu buluşmanın kendisi için çok heyecan verici ve önemli olduğunu ifade eden Dr. Cemil Tugay, duygularını dile getirirken çocukların geleceğine odaklandı. Başkan Tugay, çocukları “en değerli varlığımız” olarak nitelendirerek şunları kaydetti:

“Onlara güzel ve mutlu bir gelecek hazırlamak bizim en büyük görevimizdir. Belediyecilik anlayışımızın merkezinde de bu vizyon yatıyor. Unutmayalım ki, her şey çocuklar için.”