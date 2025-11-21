Son Mühür/ Osman Günden - Rotary Bölge 2440 Federasyonu, Cumhuriyetin temel ilkesine dönüşen “Yurtta Barış, Dünyada Barış” sözünü bu yıl İzmir ve Bursa’da düzenlediği iki büyük konserle geniş kitlelere ulaştırdı. Konserler, 30 Ekim’de İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM), 1 Kasım’da ise Bursa Merinos Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Üç ülkenin gençleri aynı amaç için sahnedeydi

Konserlerin en dikkat çeken yanı, Türkiye, Almanya ve Rusya’dan gelen toplam 61 genç müzisyen ve dansçının aynı sahnede buluşması oldu. Almanya ve Rusya Rotary bölgelerinden katılan ekipler, Musik Für Den Frieden (Barış İçin Müzik) grubuyla birlikte sahne aldı. Dünyaca ünlü flüt sanatçısı ve e-Kulüp üyesi Gülşen Tatu da projeye destek verdi.

15 kulübün ortak gücüyle gerçekleşen barış projesi

Etkinlikler, Rotary Bölge 2440 Federasyonu Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü Komitesi öncülüğünde planlandı. İzmir’den 9., 13. ve 14. Grup kulüpleri ile Bursa’dan 4. Grup Rotary kulüplerinin ortak katılımıyla gerçekleşen organizasyon, geniş gönüllü desteği sayesinde güçlü bir toplumsal etki yarattı.

Barış için altı günlük dostluk kampı

Konserlerden önce Çeşme’de düzenlenen altı günlük kamp, gençlerin sahne uyumunu güçlendirmesinin yanı sıra kültürel etkileşimi de artırdı. Genç müzisyenler birlikte çalışarak, paylaşarak ve üreterek dayanışma içinde bir hazırlık süreci geçirdi. İzmir konseri sonrası Bursa’ya geçen ekip, hem şehri tanıdı hem de barış mesajını ikinci kez sahneye taşıdı.

Adnan Sözeri: “Bu yıl barışa doğa da eşlik etti”

Rotary Bölge 2440 Federasyonu Başkanı Adnan Sözeri, konserlerin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Atamızın ‘Yurtta barış, dünyada barış’ sözünü bu yıl iki şehirde hep birlikte söyledik. Barışın farklı kültürleri buluşturan en güçlü bağ olduğunu bir kez daha gördük. Bu yıl bu evrensel mesaja anlamlı bir ekleme daha yaptık: Doğa ile de barış!Konserlerimizle yanan ormanlara yeniden hayat verecek fidanlar kazandırdık.”

Müzik sahnede, barış her yerdeydi

İzmir ve Bursa’da salonları dolduran izleyiciler; çok sesli orkestral düzenlemeler, dünya müzikleri ve dans performanslarıyla barışın birleştirici gücünü hissetti. Sahneden yükselen her nota, barışın mümkün olduğuna dair umudu büyüttü. Proje kapsamında 5 bin 600 fidanın toprakla buluşması da bu barış çağrısına eklenen anlamlı bir katkı oldu.

Rotary 2440’ın barış geleneği sürüyor

Rotary Bölge 2440 Federasyonu, konserleri sürdürülebilir bir barış girişimi olarak her yıl devam ettirmeyi planlıyor. Bu yıl üç ülkenin gençleriyle verilen mesaj ise tek cümlede özetlendi:

“Barış, birlikte söyleyince daha gür duyulur.”