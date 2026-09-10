Son Mühür- Menemen ve İzmir'in 104'üncü kurtuluş yıl dönümü kutlamaları, Menemen'de yoğun katılımla ve coşkuyla gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Menemen Kurtuluş Şenlikleri kapsamında tören ve kortej geçidi, Mevlid-i Şerif ve lokma ikramı yapılmasının ardından coşkunun son durağı Cumhuriyet Meydanı oldu. Türk Hava Kurumu'nun Türk Bayrağı ve Atatürk resmiyle gerçekleştirdiği paramotor gösterisi meydanı dolduran gururlu halk tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

Kurtuluş kutlaması konserlerle devam etti

Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden heyecanlı kutlama havanın kararması ve sahne ışıklarının yanmasıyla birlikte vatandaşlardaki coşkuyu zirveye taşıdı. Geceye enerjisiyle başlayan Hakan Doğanay sahneyi ilk olarak yaptıkları parçalarla adından söz ettiren Menemenli iki isim Okan Bear ve Royal’e bıraktı. Cumhuriyet Meydanı ikilinin henüz sevenleriyle buluşturmadığı yeni parçalarıyla yankılanırken Kurtuluş Şenliği’nin bir sonraki güçlü sesi ise Oğuz Görceğiz oldu. Görceğiz’in Menemenlilere yaşattığı bir saatlik coşkunun ardından Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, kürsüde yaptığı konuşmalarla vatandaşlara seslendi.

“Geçmişini bilmeyen bir şehir, geleceğini kuramaz”

Başkan Aydın Pehlivan İzmir'in ve Menemen'in 104'üncü kuruluş yıl dönümünde duygularını dile getirdi. Pehlivan, “Menemen kurtuldu, İzmir kurtuldu, vatan kurtuldu” diyerek 104. yılı kutladı. Kahramanlarımızın bize bıraktığı emaneti Menemen’de yaptığı çalışmalarla yaşatmaya devam ettiğini belirten Aydın Pehlivan konuşmasında Menemen’in kahramanlarını anarak şu sözleri dile getirdi:

“Kurtuluş Savaşı'nı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü evlatlarımıza bunun için anlatıyoruz. Çünkü geçmişini bilmeyen bir şehir, geleceğini kuramaz. Biz geçmişimizi biliyoruz. Atamızı biliyoruz. Cumhuriyetimizin kıymetini biliyoruz. Bize bırakılan emanete her şartta sahip çıkıyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi Menemen'imizin kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Onlar inandılar, mücadele ettiler ve başardılar. Şimdi onların torunları olarak biz de Menemen'imize, Cumhuriyetimize ve Güçlü Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz.”

Sefo şarkılarını kurtuluş için seslendirdi

Başkan Pehliva’nın konuşmasının ardından gecenin coşkusu Sefo konseriyle sürdürüldü.

Sefo, dans, ışık ve alev gösterileriyle birlikte sahnede yaklaşık iki saat boyunca unutulmaz bir performans sergiledi. İzmir ve Menemen'in kurtuluş yıl dönümü kutlamaları için parçalarını seslendiren Sefo’ya alanı dolduran on binlerce kişi hep birlikte eşlik etti.