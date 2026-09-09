Merve Turan / Son Mühür - Menemen'de 3 yıl, 3 ay ve 3 hafta süren işgalin sona erdiği 9 Eylül 1922'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla ilk tören sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Garnizon Komutanı Topçu Albay Recai Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Soner Erden, ilçe protokolü, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

''Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Menemen’imiz tam üç yıl, üç ay ve üç hafta işgalin ve zulmün karanlığında kaldı. Mustafa Kemal Paşa’nın askeri dehası, milletimizin cesareti, vatan sevgisi ve bağımsızlığa olan sarsılmaz inancı birleşti. Büyük Taarruz’la başlayan o büyük yürüyüş, Türk süvarilerinin Menemen’e ve ardından İzmir’e ulaşmasıyla zafere dönüştü. Menemen kurtuldu. İzmir kurtuldu. Vatan kurtuldu. Ay yıldızlı bayrağımız yeniden göklerde özgürce dalgalandı. Aradan 104 yıl geçti. Ama bize bırakılan emanet de, o emanet karşısındaki sorumluluğumuz da değişmedi. Bizlere düşen; bu vatanı canları pahasına savunan kahramanlarımıza layık olmak, Cumhuriyetimize sahip çıkmak ve çocuklarımıza çok daha güçlü bir gelecek bırakmaktır. Biz de Menemen’de tam olarak bunun için çalışıyoruz. Geçmişimizi biliyoruz. Atamızı tanıyoruz, O’nu anlıyoruz. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve Cumhuriyetimizin kıymetini biliyoruz. Ve bize bırakılan emanete her koşulda sahip çıkıyoruz. Çünkü ecdadımızın yazdığı destana layık olmak yalnızca sözle olmaz. Çalışmakla olur. Üretmekle olur. Bu memlekete eser bırakmakla olur. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, Hasan Tahsin’i, Kaymakam Kemal Bey’i, Kuvâ-yi Milliye kahramanlarımızı, efelerimizi ve bağımsızlığımız uğruna mücadele eden bütün vatan evlatlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Menemen’imizin kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun! İzmir’imizin kurtuluşu kutlu olsun! Ay yıldızlı bayrağımız ilelebet göklerde dalgalansın! Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun!"

Zeybek gösterisi ve kortej geçişi yapıldı

Başkan Pehlivan'ın konuşmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki program, Menemen Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin gerçekleştirdiği zeybek gösterisi ve protokol ile vatandaşların katıldığı geniş katılımlı kortej geçişiyle tamamlandı.