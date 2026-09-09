Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Menemen ilçesinde henüz 3,5 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konulan ve yurt dışında gördüğü tedavinin ardından yürümeye başlayan 5 yaşındaki Cennet Su’nun ailesi, kampanyanın daha fazla kişiye ulaşması amacıyla sosyal medya üzerinden verdikleri reklamlar nedeniyle kendilerine 1 milyon 400 bin TL vergi borcu çıkarıldığını ileri sürerek Alsancak’ın Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde oturma eylemi başlattı.

“Sevinci kursağımızda kaldı”

Dubai’de gördüğü tedavinin ardından geçtiğimiz yıl ilk adımlarına başlayan Cennet Su, tedavi görmeyi bekleyen pek çok hasta çocuk ve ailesine umut olmuştu. Aradan geçen sürenin ardından kendilerine kampanya sürecinde verdikleri sosyal medya ilanları nedeniyle kendilerine KDV kapsamında vergi borcu çıkarıldığını ileri süren baba Aykut Ateş, kampanyalarının ticari amaç taşımadığını ve Valilik gözetiminde yürütüldüğünü savundu. Ateş, söz konusu işleme karşı Vergi Dairesi ve Valiliğe itirazda bulunduklarını ifade etti. “Denetimci gözetimi adı altında Instagram üzerinden verilen Meta reklamlarından dolayı vergi borcu ödüyoruz” iddiasında bulunan baba Ateş, “1 milyon 400 bin TL borç çıkarıldı. Biz tedavimizi olduk. Yurt dışına gittik, geldik. Sadece İzmir'de problem yaşanıyor. Bizim ödeyebilecek paramız yok. Biz ticari amaç gütmedik. Daha fazla insana sesimizi duyurmak amacıyla Meta şirketine reklam verdik. Valilik gözetimi altında yaptık. Zor durumdayız. Bunun için Vergi Dairesi'ne de Valiliğe de itirazda bulunduk. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Bu kampanyalarda şeffaf olmak gerekiyor, ticari amaç güdülmez. Kızım iyileşiyor ama sevincimiz kursağımızda kaldı” dedi. Seslerini duyurmak için ailece başlattıkları oturma eylemine devam edeceklerini söyledi.

“İzmir’in sesimizi duymasını bekliyoruz”

Kızının sağlığına kavuşması için uzun süredir mücadele ettiklerini belirten anne Rabia Ateş de “Kızımı yaşatabilmek için 3.5 aylıkken bu kampanyayı başlatmıştık şimdi ise 5 yaşında. Kızım için ‘2 yaşına kadar yaşayabilir’ demişlerdi. Ben her mücadeleye rağmen yılmadım ve onu tedavi ettirdik. Çok şükür evladım artık yürüyebiliyor. Kızım bana ‘Anne’ diyemiyordu, artık diyebiliyor ama ben bunun sevincini yaşayamadım. Vergi borcuyla karşı karşıya geldik. Artık çözülmesini istiyoruz. Evimde çocuğumla rahat oturmak istiyorum. 2 gündür buradayız, 5 gün daha devam edeceğiz. Akşam saat 19.00 ile 00.00 arasında oturma eylemi yapıyoruz, tüm İzmir’in sesimizi duymasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Küçük kızın kuzeni Murat Ateş, “Her zaman kardeşimin iyileşmesi için dua ettim” derken Cennet Su’nun ablası Meryem Ateş de "Çok yorulduk, uykumuz geliyor. Artık çözülsün istiyoruz" diye konuştu.