Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı saha ekipleri, kentin kırsal bölgelerinde yürüttükleri çalışmalarla üreticilerin en büyük destekçisi oluyor. Veteriner hekimler, ziraat mühendisleri ve saha görevlilerinden oluşan uzman kadro, gece gündüz demeden çiftçilerin sorunlarına çözüm üretiyor.

Çocukluk yıllarından itibaren tarım ve hayvancılıkla iç içe büyüyen saha personeli, ailelerinden aldıkları birikim ve tecrübeyi doğrudan uzmanlık alanlarına yansıtıyor.

Ahırlardan tarlalara kesintisiz saha hizmeti

Saha çalışmalarında görev alan Ziraat Yüksek Mühendisi Şevval Kahramanoğlu Tümer, günde yaklaşık 200 kilometre katettiklerini belirterek köylerde kurdukları doğrudan iletişimin önemine dikkat çekti. Annelerinden aldığı ilhamla mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Tümer, üreticilerin güvenini kazanmanın işin en değerli kısmı olduğunu aktardı.

Doğru bilgi üreticinin emeğini koruyor

Hayvan sağlığı ve koruyucu hekimlik alanında aktif görev yapan Veteriner Hekim Atakan Kahraman ise sahadaki teknik bilgilendirmelerin kritik bir role sahip olduğunu söyledi. Kahraman, küçük bir doğru uygulamanın bile üreticinin geçim kaynağını güvenceye aldığını belirtti.

Zamansız mesai ve doğrudan destek

Hayvancılık faaliyetlerinin 24 saat esaslı bir takip gerektirdiğini vurgulayan Veteriner Hekim Müslüm Aydın ise gece yarısı gerçekleşen acil müdahalelerden örnek verdi. Aydın, üreticinin yaşadığı zorlukları bizzat bildiklerini ve hayvan sağlığını koruyarak çiftçinin emeğinin heba olmasını engellediklerini kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tarımsal verimliliği artırmak ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla sahadaki teknik destek ve danışmanlık hizmetlerine kesintisiz devam ediyor.

