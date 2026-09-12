Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz mayıs ayında aldığı kararla belediye otoparklarının sadece İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) üyelerine ücretsiz yapılması, kentteki diğer basın mensuplarınca tepkilere neden oldu. Sayıştay’ın ‘kamu zararı’ uyarısı üzerine 2025 yılının kasım ayında iptal edilen ‘ücretsiz otopark’ hakkı, mayıs meclisinde alınan kararla yeniden getirilmiş fakat imkan sadece İGC üyesi gazetecilerle sınırlandırılmıştı. İGC çatısı altında yürütülen uygulama İletişim Başkanlığı, Basın İlan Kurumu, RTÜK yetkilileri ve Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) üyeleri ile serbest çalışan gazetecileri dışarıda bırakması nedeniyle ‘mesleki ayrımcılık’ eleştirilerine yol açtı.

“Kendi üyelerinin isimlerini bildirdiler”

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz 2025 yılı Kasım ayında İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzelman AŞ. bünyesinde bulunan belediye otoparkları ile ilgili alınan bir kararla basın mensuplarının otoparklardan ücretsiz yararlanmasını iptal etti. Verilen bilgilere göre Sayıştay denetçilerince yapılan denetlemelerde bu hususun kamu zararı teşkil ettiği ifade edilmişti. Mayıs 2026 da İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi aldığı bir meclis kararıyla İzmir Gazeteciler Cemiyetinin belirlediği gazetecilerin isimlerini İzelman A.Ş.’ye bildirmelerini ve bu gazetecilerin belediye otoparklarından ücretsiz yararlanabileceği bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi alınan Meclis kararını İzmir Gazeteciler Cemiyetine göndererek otoparklardan yararlanmak isteyen basın mensuplarının isimlerini İzelman A.Ş. iletilmesini istedi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti kendi üyelerinin isimlerini İzelman AŞ.’ye bildirerek kendisine üye olan medya mensuplarının bu haktan yararlanmasını sağladı” denildi.

“Ciddi bir ayrımcılık içeriyor”

“Ancak Mayıs 2026’da çıkan söz konusu bu Meclis kararı İGC üyesi olmayan hiçbir medya mensubuna bu hakkı tanımıyordu” hatırlatması da yapılan açıklamada, “Örneğin; Basın İlan Kurumu mensupları, İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Mensupları, RTÜK İzmir Bölge Müdürlüğü mensupları gibi kamu kurumlarının mensupları ile Serbest Gazetecilik mensupları, 6906 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuş olan TİMBİR (Türk İnternet Medya Birliği) mensupları vb. bu haktan yararlanamıyordu. Bu durum ciddi bir ayrımcılığı içermekteydi. İletişim Başkanlığı ve İzelman üst düzey yöneticilerinin verdiği bilgilere göre önümüzdeki aylarda İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin söz konusu kararı düzelteceği ifade edilmektedir. Sadece İzmir Gazeteciler Cemiyetinin tekeline bırakılan bu konunun düzeltilmesinin isabetli olacağı değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.