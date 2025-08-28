Son Mühür- Türk müziğinin üç ünlü ismi Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan, yaklaşık 25 yıl süren küslüğün ardından geçtiğimiz hafta Çeşme’de bir araya geldi. Yıllar sonra gerçekleşen buluşma, sanat dünyasında çok konuşulmuştu.

“En çok Özcan’a üzüldük”

Görüşmenin perde arkasını anlatan Mahsun Kırmızıgül, buluşmada en çok gündeme gelen kişinin Özcan Deniz olduğunu söyledi. Kırmızıgül, “En çok Özcan’ı konuştuk, biraz ona üzülüyoruz. İstanbul’a geldiğinde ailesine sahip çıkmıştı, aslında iki tarafın da suskun kalması gerekirdi” ifadelerini kullandı.

Yeni proje beklentisi yok

Sanatçı, buluşmanın yeni bir proje hazırlığına işaret etmediğini vurguladı. Kırmızıgül, “Bizimki sadece geçmişi yad etmekti, şimdilik yeni bir proje planımız yok” diyerek buluşmanın dostluk ve eski günleri anma amacı taşıdığını belirtti.

1990’lı yıllarda Prestij Müzik çatısı altında şöhrete kavuşan üçlü, şirketin iflası sonrası farklı yollar seçmişti. Özellikle Kırmızıgül ile Alişan arasında yaşanan sert tartışmalar, uzun yıllar süren bir küslüğe neden olmuştu.