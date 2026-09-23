Son Mühür - İzmir'in tarihle dolu sokaklarında ziyaretçilerine inanılmaz ve unutuulmaz anlar yaşatan Tarihi Asansör, yüz yılı aşkın bir zamandır olduğu gibi bugün de vatandaşa aynı anda hem hizmet verip, hemde geçmişle bugün arasında köprü olmayı tam kaldığı yerden hız kesmeden sürdürüyor. Ziyaretçlier, kentin en iyi manzarasına sahip tarihi mekanda hem manzaranın büyüsüne kalıp, hem de kahvelerini yudumluyor.

Kardeşliği ve kozmopolit yapıyı simgeliyor

İzmir'in tarihi Levanter ve Musevi yerleşimlerinden olan Karataş ile geleneksel Müslüman mahallesi olan Halil Rıfat Paşa arasında yer alan Tarihi Asansör, bundan yıllar önce 1907 yılında hayırsever Musevi iş insanı Nesim LEvi tarafından bölgede bulunan ve basamaklarının sayısı 155'i bulan merdivenlerden yana zor durumda bölge halkını rahatlatılmak amacıyla yapılmıştır. Aynı zamanda kardeşliğin de bir anlamda sembolü olan Tarihi Asansör, dönemin Osmanlı yapısının çokkültürlü ve barışcıl ambiyansını temsil etmektedir.

Özfatura döneminde restore edildi

İnşa edildiği 1907 yılının yanı sıra çeşitli senelerde düzenli periyotlarla bakım işlemleri gerçekleştirilen Tarihi Asansör, 1985 yılında merhum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura döneminde restore edilerek, tarihi ve kültürel amacını değiştirmeyerek 1993 senesinde bir kez daha kent sakinlerinin hizmetine sunuldu. Ayrıca, İzmir'in bu mistik ve aynı zamanda çekici noktası geçtiğimiz Nisan ayında Avrupa Endrüstiyel Miras Rotası'na eklenerek, önemli bir destinasyon noktası olma yolunda ilerlemiştir.

Dario Moreno'nun anısı, sokağında yaşıyor

İzmir'de yaşayan dünyaca ünlü müzisyen Dario Moreno'nun adını taşıyan çıkmaz sokakta, çeşitli kafeler ve eğlence mekanlarıyla ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan Tarihi Asansör'ün üst katında ise İzmir'in en güzel manzalarına sahip olan bir restoran ve kafe bulunmaktadır. Kullanımı ücretsiz olan Tarihi Asansör, yıllara meydan okurcasına hala amacına uygun bir şekilde topluma hizmet etmektedir.

Tarihi Asansör'e nasıl gidilir?

İzmir, merkezinde yer alan ve ulaşımın çok kolay olduğu Tarihi Asansör, Konak Saat Kulesi'ne 15 dakika mesafede olup, aynı zamanda Karaştaş isimli tramvay durağından inip 5 dakika yürüyüp, ulaşılması mümkündür. Ayrıca çevresinde çok sayıda özel otopark Asansör, her gün şehir içinden ve dışından binlerce insanı ağırlayıp, yıllara meydan okumaktadır.