2020 yılındaki Bayraklı merkezli yıkım, zeminin bina güvenliği üzerindeki belirleyici rolünü acı bir şekilde göstermiştir. İzmir’de "sağlam zemin" kavramı, denizden uzaklaşıp kentin çevreleyen volkanik kayaçlara ve kireçtaşı yamaçlarına ulaşmakla eş anlamlıdır.

BORNOVA YAMAÇLARI: ANDEZİT VE BAZALTIN DİRENCİ

İzmir’in zemin şampiyonu ilçelerinden biri Bornova'nın yüksek kesimleridir. Özellikle Evka-4, Atatürk ve Eğridere gibi mahalleler, İzmir’in volkanik geçmişinin bir mirası olan andezit ve bazalt kayaları üzerinde yer alır. Bu kayalar, sismik dalgaları sönümleme yeteneği en yüksek olan oluşumlardır. Bayraklı ve Mansuroğlu gibi bölgelerin "sıvılaşmaya müsait" balçık zeminlerinin aksine, Bornova’nın bu yüksek kesimleri sarsıntıyı en az hasarla atlatan bölgelerdir. Benzer şekilde, kentin güneyindeki Buca’nın Tınaztepe ve Evka-1 bölgeleri de şehrin en oturmuş, sert zeminli alanları arasında yer almaktadır.

BALÇOVA VE URLA’NIN SERT TABAKALARI

Şehrin batı aksında ise Balçova’nın sırtını dayadığı dağ etekleri ile Narlıdere’nin üst mahalleleri, kaya ortamı nedeniyle güvenli kabul edilir. Ayrıca Urla ilçesinin iç kısımları, bölgenin kireçtaşı ve sert kalker yapısı sayesinde sismik risklere karşı doğal bir bariyer sunar. İzmir’de mülk edinmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken en kritik nokta, "deniz seviyesi" ve "dolgu alan" riskidir. Şehrin her iki yakasında da (Karşıyaka ve Konak kıyıları) yer alan alüvyon düzlükler, sarsıntı anında binaların adeta üzerinde yüzdüğü bir jöle tabakası etkisi yaratırken, Bornova ve Buca yamaçlarındaki sert kütleler binaları ayakta tutan en büyük güçtür.