Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- İzmir’in önemli mimari yapılarından biri olan ve İzBB mülkiyetindeyken ücretsiz eğitim veren Meslek Fabrikası’na yönelik tahliye işlemleri nedeniyle başlayan gerginlik sürüyor. Sabah saatlerinde polis ablukasıyla başlayan süreç, zaman zaman yaşanan sıcak anlarla devam etti.

Lyon’da Dünya Sağlık Örgütü’nün “Tek Sağlık Zirvesi”ne konuşmacı olarak katıldığını açıklayan Tugay, ilk uçakla İzmir’e döndü. Akşam saat 18.00’de ise Meslek Fabrikası önündeki direnişe katıldı.

Tugay, Meslek Fabrikası önüne gelerek kolluk kuvvetlerinin oluşturduğu bariyerin önünde yetkili amirle görüşme talebinde bulundu. Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak amirinizle görüşmek istiyorum. Görüşmeden nasıl çözeceğiz? Ortada bir sorun var, çözmek lazım. Bunun için de konuşmak lazım.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bina önünde toplanan kalabalık nedeniyle yolda trafik de zaman zaman durma noktasına geldi.