İzmirlileri ilgilendiren veriler açıklandı. Özellikle "Bilgi Güvenliği Analisti", "Yazılım Geliştirici" ve "Veri Bilimci" ilanları, İzmir Teknopark ve Ege Teknopark bünyesindeki firmaların büyümesiyle rekor seviyeye ulaştı. Bilişim sektöründeki bu talep artışı, İzmir'i İstanbul'dan sonra dijital istihdamın ikinci merkezi haline getirmiş durumda.

SANAYİDE NİTELİKLİ TEKNİK ELEMAN AÇIĞI KRİTİK SEVİYEDE

İzmir'in devasa organize sanayi bölgelerinde (ALOSBİ, İTOSB) üretim çarklarının dönmesi için en çok ihtiyaç duyulan meslekler geleneksel ancak nitelikli teknik alanlarda yoğunlaşıyor. 2026 yılı saha araştırmaları, "CNC Operatörü", "Kaynakçı", "Mekatronik Teknisyeni" ve "Kalite Kontrol Elemanı" pozisyonlarında işverenlerin eleman temininde %40 oranında güçlük çektiğini gösteriyor.

Özellikle savunma sanayii ve otomotiv yan sanayiine üretim yapan tesislerde, teknik lise ve meslek yüksekokulu mezunlarına yönelik talep, beyaz yakalı talebinin üzerine çıkmış durumda.

LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET UZMANLIĞINA DEV TALEP

Pek çok vatandaş İzmir'de ancak hangi mesleklerden eleman aranıyor sorusu sorarken, yapılan inceleme sonrası ortaya çıkan sonuçlar belli oldu.

• Çandarlı ve İzmir Limanı’ndaki modernizasyon çalışmaları, lojistik sektöründe büyük bir hareketlilik sağladı.

• Güncel İŞKUR verilerine göre; "Lojistik Operasyon Sorumlusu", "Gümrük Müşavir Yardımcısı" ve "Depo Yönetim Uzmanı" pozisyonları en çok ilan verilen ilk 10 meslek grubu arasında yer alıyor.

• İzmir'in ihracat odaklı yapısı, yabancı dil bilen "Dış Ticaret Uzmanları" için geniş bir istihdam alanı oluşturuyor.

• 2026 yılı boyunca bu sektördeki istihdamın %12 oranında artması bekleniyor.