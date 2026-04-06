İzmir'de hareketli bir gün yaşanmaya devam ediyor. Meslek Fabrikası tahliyesi ile ilgili olarak gerilim dolu bir süreç yaşanırken, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de Meslek Fabrikası önünde yerini almıştı. Bu kapsamda; Çeşme Belediyesi Nisan ayı meclisi iptal edilirken, meclisin iptaline AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Özen'den tepki geldi.

"Meclisten kaçan bir anlayışın Çeşme’ye vereceği hiçbir şey yoktur!"

Lal Denizli'yi hedef alan Özen, "Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve CHP’li meclis üyeleri, yargı kararlarını tanımadan eyleme gitmişlerdir. Mahkemelerce kesinleşmiş kararlar ortadayken bu tutum hukuku yok saymaktır. Oysa meclis; Çeşme’nin sorunlarının konuşulduğu, tartışıldığı ve çözüme kavuşturulduğu yerdir. Şeffaflığın ve ortak aklın adresi meclistir. Çoğunluk olup olmadığı toplantı açıldıktan sonra yoklama ile belirlenir. Daha kapı açılmadan alınan bu karar ne hukuka ne de demokrasiye sığar. Belediye başkanının görevi meclisi işletmek, şeffaf olmak, hesap vermek ve çözüm üretmektir. Ancak bugün gördüğümüz tablo bunun tam tersidir. Meclisten kaçan bir anlayışın Çeşme’ye vereceği hiçbir şey yoktur. Çeşme sahipsiz değildir. Bu keyfi uygulamaların karşısında durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.