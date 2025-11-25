Son Mühür/ Emine Kulak-Yiğit Uzun- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan ‘asfalt kaplaması ve yol-inşaat bakım onarım yenileme işi’ davasında, aralarında eski İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu sanıklar hakim karşısına çıktı. Tutuklu yargılanan Kaya, bugün görülen duruşmada kapsamlı bir savunma yaptı.

“İç denetim raporları siyasi baskı altında hazırlanmış”

Savunmasında, iddianamede yer alan suçlamaların gerçeklere aykırı şekilde hazırlandığını ifade eden Heval Savaş Kaya, “İZBETON Genel Müdürlüğü yapıyordum. İddianemede bahsi edilen istinat yok. Bana verilen istinat sürenin uzaktılması. Yargılanfığımız hiç bir dosya yönetimin değişmesi sonrası gerçeklere aykırı şekilde düzenlenerek savcılığa şikayet üzerine başlamıştır. İç denetim raporlarının savcılığa gönderilmesi sonrası bu durum olmuştur. İddianemede bilirkişi raporlarını alarak oluşturulmuştur. İç denetim raporları incelendiğinde siyasi baskı altında yapıldığı, cahil korkak kişiler tarafından hazırlandığı iddia çnrmrnin gerçeklerden uzak olduğu görülmüştür. İzbb belediye başkanı ve yönetimi değiştiğinde istifa ederek görevimden ayrıldım. İhale konusu şartlarında, mal ve hizmetlerin süresinde yapılmasında görevim olmamıştır. Bu irtibatların tamamı iç denetim raporlarındaki hatalı istinatlatın iç denetim raporlarına yansıtılmasıyla olmuştur. İhalelerin usululr aykırı olmadığı, zimmet gibi bilirkişi raporlarında iddia veya tespit yoktur. Bu soruşturmada 34 sanık vardır. Bazıları tutuklanmışken bazıları ise serbest bırakılmıştır. Bazılarına Soruşturma bile açılmamıştır. İç denetim raporu İddianemede geçtiği için haksız, adil olmayan bir iç denetim raporu olduğunu söylemek isterim” dedi.

“İZBETON’a ayrıcalık yok, süre uzatımları işleyişten kaynaklı”

İhalelerde şirket lehine hiçbir ayrıcalığın bulunmadığını vurgulayan Kaya, “ İzbetonun ihale almasında hiç bir ayrıcalığı yoktur. Teklifi iyi veren alıyor. Belediyenin şirketisisin al İzbeton denilmiyor. İzbeton’a İzBB tarafından talimat verilmezse izbeton’da alt taşeronu çalıştıramaz. Süre uzaktılmasının verilmesinin nedenini ortaya çıkmasıyla üstten alta doğru işleyiş başlat. İlgili müdürlük talebiyle genel müdürlük yani benim onayıma sunulur. Bir çok işlem yapılıyor benim onayıma sunulduğu için benim suçla karşı karşıya kaldım. Bir iş işlemekte ve en son benim onayıma sunulmakta. Asil idarede olan İzBB’nin yeterli iş verilmediği için süre uzatılmıştır” şeklinde konuştu.

“Tutukluluğumun kaldırılmasını talep ediyorum”

Tarafına yöneltilen suçlamaların, kötü niyetli ve suç uydurmaya dayalı bir iç denetim raporundan ibaret olduğunu belirten Kaya, “ Arkadaşlarımın kasten suç işlemek için hiç bir işin içinde olduğunu düşünmüyorum. İzBB ile İZBETON arasında bir sorun varsa dahi süre uzatma durumu bu hukuki olarak çözülecek bir surumdur. İddianeme kötü taraflı, suç uydurmaya dayalı bir iç denetim raporudur. Taşerona süre verilmesinde sadece onayım vardır. Süre verilmemesi yasalara aykırıdır. Hakkımdaki tutukluluğun kaldırılmasına ve beratime karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

“İddialar gerçeği yansıtmıyor!”

Davanın kilit parke ve MCE beton teslimlerine ilişkin bölümünde konuşan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, teslimatların yapılmadığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Kaya, söz konusu detayların kendi görev alanında olmadığını belirterek bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kaya, kilit parke taşlarının asıl sahibinin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu vurgulayarak, teslim edilmemesinin “mümkün olmadığını” ifade etti. Teslimatların yapıldığını, en fazla yüzde 2 oranında zayiat yaşanmış olabileceğini belirten Kaya, iddianamedeki bu bölümün de dayanaksız olduğunu kaydetti.