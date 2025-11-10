Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayı olağan meclis toplantısının bugün yapılacak birinci birleşiminde, önemli bir hibe önergesini meclis üyelerinin oyuna sunacak.

Ekim ayı meclis toplantısında sunulan önergede, Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi envanterinde kayıtlı bazı canlıların, İzmir Doğal Yaşam Parkı bünyesinde barındırılmak üzere bedelsiz hibe olarak alınması talep edilmişti. Önerge, Ekim ayı toplantısında oy birliği ile bütçe komisyonuna sevk edilmişti.

Komisyonun hazırladığı rapor doğrultusunda, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nda kayıtlı canlı hayvanlar, taşınır mal yönetmeliği gereği nakliyeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanmak üzere Doğal Yaşam Parkı’nda barındırılabilecek. Raporda, hibenin oy birliği ile uygun olduğu bildirildi.

Önergenin, bugün yapılacak Kasım ayı meclis toplantısında meclis üyelerinin onayına sunulması bekleniyor.

Öte yandan İzmir’e getirilecek 91 tane hayvan şunlardan oluşuyor:

4 adet Filipin ördeği, 5 adet pembe gagalı ördek, 2 adet gümüş bahama ördeği, 2 adet telli turna, 2 adet gri taçlı turna, 1 adet siyah leylek, 3 adet Afrika gri boynuzgaga, 1 adet çığlıkçı kuş, 1 adet Visayan boynuzgagası, 5 adet yeşil kanatlı ara papağanı, 22 adet Rakun, 3 adet Lama, 4 adet siyah beyaz yakalı lemur, 1 adet Mongos lemur, 1 adet siyah lemur, 6 adet şempanze, 1 adet boz ayı, 2 adet koati, 2 adet koati, 1 adet kahverengi kapuçin, 5 adet Sincap maymunu, 1 adet jaguar, 2 adet beyaz yüzlü marmoset, 2 adet imaparator tamarin, 1 adet Rothschild zürafası, 3 adet cüce su aygırı, 3 adet kapibara, 5 adet Kinkaju