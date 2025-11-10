Son Mühür/ Beste Temel- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi takdire şayan bir uygulamayı hayata geçirdi. Belediyeye bağlı olarak beş farklı noktada hizmet veren Kent Lokantaları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde vatandaşlara ücretsiz yemek servisi sundu. Bu anlamlı güne özel olarak, normalde 2 bin kişilik olan günlük yemek porsiyonu, 500 kişilik ilaveyle toplam 2 bin 500'e çıkarıldı.

2 bin 500 kişilik özel anma menüsü

Kemeraltı, Çiğli, Karabağlar, Menemen ve Aliağa şubelerinde sunulan özel menü, şehriye çorbası, püreli tas kebabı, bulgur pilavı ve tatlı olarak şambaliden oluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Turizm AŞ İşletmeler Müdürlüğü'nden Pınar Salman, bu uygulamanın temel hedefinin halkın refahı olduğunu ve 10 Kasım'a özel olarak porsiyon sayısının artırıldığını dile getirdi. Salman, "Sürdürülebilir, kolay erişilebilir ve alım gücünü zorlamayan uygun fiyatlı hizmet politikamızı bugün ücretsiz sunarak taçlandırdık," şeklinde konuştu.

Ekonomik krizde güvenilir ve ekonomik estek

Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim vaatleri arasında yer alan ve hızla faaliyete geçen Kent Lokantaları, dört çeşit yemeği yalnızca 50 liradan sunarak ekonomik zorlukların derinleştiği bu dönemde önemli bir sosyal ihtiyaca cevap veriyor. Kemeraltı, Çiğli, Karabağlar, Menemen ve Aliağa'daki şubeleriyle hafta içi saat 11.30'dan itibaren hizmet veren lokantaların, özellikle öğrenciler, çalışanlar ve emeklilerin yoğun olduğu bölgelere yaygınlaştırılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.