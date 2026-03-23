Son Mühür/ Merve Turan- Buca Belediyesi, toplumun her kesimine hitap eden sağlık odaklı projelerine bir yenisini daha ekleyerek, yaş alma sürecini daha kaliteli ve zinde geçirmek isteyen vatandaşlar için kapılarını açıyor.

"Köşe Bucak Sağlık" sloganıyla yürütülen kapsayıcı hizmet anlayışı çerçevesinde hayata geçirilen "Aktif ve Sağlıklı Yaşlanmak" başlıklı panel, alanında otorite kabul edilen bilim insanlarını Bucalılarla bir araya getirecek. Yaşlanmanın biyolojik bir süreçten ziyade doğru alışkanlıklarla yönetilebilir bir yaşam evresi olduğunu vurgulayan etkinlik, ilçede sağlıklı yaşam bilincini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Buca’da sağlıklı gelecek paneli: Yaş alma sanatı uzmanlarca ele alınacak

Buca Belediyesi ile Ege Geriatri Derneği’nin stratejik iş birliğiyle organize edilen bu önemli buluşma, 25 Mart Çarşamba günü saat 15.00’te Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu bünyesindeki Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yerel yönetimin katılımı teşvik eden yaklaşımı doğrultusunda, etkinliğe gelmek isteyen vatandaşlar için özel ulaşım imkanları da sağlandı. Panel günü saat 14.30’da belediyenin ana hizmet binası önünden hareket edecek olan servis araçları, Bucalıların etkinliğe konforlu ve hızlı bir şekilde ulaşımını ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

Akademik kadro ile bilimsel ve pratik çözümler

Panelin bilimsel koordinasyonunu ve moderatörlüğünü, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevnaz Şahin üstlenerek sürecin tıbbi derinliğini katılımcılara aktaracak. Programın zengin içeriği kapsamında; Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Özge Küçükerdönmez "Sağlıklı Yaş Alma ve Beslenme" üzerine kritik bilgiler sunarken, Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nursen İlçin ise "Sağlıklı Yaş Almak İçin Fiziksel Aktivite ve Egzersiz" başlığı altında hareketin hayati önemini anlatacak. Ege Geriatri Derneği Başkanı Mevlüt Ülgen ise konuyu toplumsal bir perspektifle ele alarak "Yaş Dostu Toplum ve Kent" kurgusunun nasıl olması gerektiğini Bucalılarla paylaşacak.

Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman’dan dayanışma çağrısı

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, sağlıklı ve aktif bir yaşlanma sürecinin tesadüflere değil, doğru bilgi ve bilinçli tercihlere dayandığını ifade ederek tüm ilçe sakinlerini bu öğretici panele katılmaya davet etti. Başkan Duman, her bir hemşehrisinin daha enerjik, huzurlu ve hayatın içinde bir yaşlılık dönemi geçirmesinin belediye olarak öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti. Uzman isimlerin sunacağı değerli bilgilerin yaşam kalitesini artırmada bir rehber niteliği taşıyacağını vurgulayan Duman, Buca’nın yaşlı dostu bir kent olma yolunda bu tür akademik buluşmalara devam edeceğinin de altını çizdi.

