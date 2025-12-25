Son Mühür / İzmir’de ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Zys Oluklu Mukavva Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Avi Kağıt Ambalaj Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında açılan konkordato davalarında mahkeme kararını verdi. 19 Aralık 2025 tarihli duruşmada, her iki şirketin konkordato talebi kabul edilerek İcra ve İflas Kanunu’nun 306. maddesi uyarınca konkordatonun tasdikine hükmedildi. Mahkeme kararına göre, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olan ve ambalaj–kağıt sektöründe faaliyet gösteren iki şirket de konkordatoya tabi borçlarını, 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren yıllık yüzde 30 faiz uygulanarak, tasdik kararının ardından başlayacak şekilde 36 ayda eşit taksitlerle ödeyecek.

Bankaların milyonluk alacakları “nizalı” sayıldı

Kararda, borçlu şirketler tarafından reddedilen çok sayıda bankanın alacak talebi “nizalı alacak” olarak kabul edildi. Zys Oluklu Mukavva Kağıt Ambalaj Ltd. Şti. yönünden Akbank, QNB Bank, Yapı Kredi Bankası, Denizbank, Halkbank, VakıfBank, Anadolubank, Fibabank ve çeşitli katılım bankalarının toplamda milyonlarca lirayı bulan alacak talepleri çekişmeli alacak kapsamına alındı. Avi Kağıt Ambalaj Danışmanlık Ltd. Şti. açısından ise Denizbank, VakıfBank ve Yapı Kredi Bankası’nın alacakları aynı kapsamda değerlendirildi.

Mahkeme, konkordato tasdik kararının ilanından itibaren bir ay içinde alacak davası açılması halinde, bu tutarların tasdik kararının kesinleşmesine kadar VakıfBank Adliye Şubesi’nde mahkeme adına açılacak bir hesaba yatırılmasına karar verdi. Süresi içinde dava açılmaması veya açılan davanın mahkemeye bildirilmemesi durumunda ise yatırılan paranın borçlu şir kete iade edileceği hükme bağlandı. Dava kapsamında konkordato talebinde bulunan Alper Sırtlan, İlker Sırtlan ve Ozan Keskin yönünden ise mahkeme, konkordatonun tasdiki taleplerinin reddine karar verdi.

Komiserlerin görevi sona erdi, kayyum atandı

Konkordatonun tasdik edilmesiyle birlikte, İİK’nin 308/c maddesi uyarınca daha önce verilen tüm tedbirler kaldırıldı ve konkordato komiserlerinin görevine son verildi. Mahkeme, konkordatonun uygulanmasını ve borçların ödenmesini gözetmek üzere Ülkü Yıldız’ı kayyım olarak atadı. Kayyumun görevinin, konkordatoya tabi borçların tamamen ödenmesine kadar devam edeceği belirtildi. Öte yandan, davacı şirketlerin finansal kiralamaya konu araç ve makinelerin satışının bir yıl süreyle ertelenmesi yönündeki talepleri hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

İstinaf yolu açık

Mahkeme kararı, borçlu şirketler yönünden tebliğ tarihinden itibaren; konkordatoya itiraz eden alacaklılar yönünden ise tasdik kararının ilanından itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna açık olacak şekilde verildi. Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ilan edildi.