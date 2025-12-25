Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Buca’da bulunan Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu’nda yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikat senaryosuna göre, dört katlı binanın zemin katındaki bir derslikte elektrik hatlarından kaynaklanan yangın çıktı.

Duman binayı sardı

Kısa sürede yayılan dumanlar nedeniyle okulda alarm verildi. Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

İtfaiye hızla müdahale etti

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Tatbikatın, personelin olası yangınlara karşı müdahale kapasitesini artırmayı amaçladığı belirtildi.