Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı meslek odalarının iş birliğiyle Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen 6’ncı Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu ve Sergisi tamamlandı. İki gün süren sempozyumda yangın güvenliği, yangınların önlenmesi ve risklere karşı izlenecek riskler masaya yatırıldı.

Bina yangın güvenliğinde periyodik kontrol döneminin başlayacağını belirterek, binaların belirli aralıklarla yangın güvenliği açısından denetlenmesinin planlandığını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Murat Bayram, “Bundan sonra hayatımıza binaların yangın güvenliğinin periyodik olarak kontrol edilmesi kavramı giriyor. Artık yangın güvenliği açısından binalarımız araç muayenesi gibi belli periyotlarla kontrol edilecek” dedi.

“Güvenlik uzmanları kademeli olacak”

“Herhangi bir nedenle itfaiye ekibi binaya giremiyor ve kontrolleri gerçekleştiremiyorsa, bina sahiplerini mağdur etmemek adına yangın güvenlik uzmanlığı sistemini getiriyoruz” sözleriyle devam eden Bayram, “İtfaiyeler, yangın güvenlik uzmanlarından yararlanarak yangın güvenlik raporları oluşturabilecek. Yangın güvenlik uzmanları kademeli olacak. Binanın özellikleri ve sistemlerine göre; tesisat, mekanik, elektrik ve mimari alanlarda ya da tehlikeli madde bulunup bulunmamasına göre farklı uzmanlık seviyelerindeki yangın güvenlik uzmanları görev yapacak. Her güvenlik uzmanı her binada görev alamayacak” ifadelerini kullandı.

“Daha akıllı daha uzman daha hazırlıklı”

Kentlerin büyümesi, teknolojinin gelişmesi ve yeni enerji ile üretim sistemlerinin yaygınlaşmasının yangın risklerini de değiştirdiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, “Artık sadece müdahale kapasitesini değil, önlemeyi, hazırlığı ve uzmanlaşmayı da birlikte düşünmek zorundayız” dedi.

İzmir İtfaiyesi’nin değişen risklere karşı dijital projeler, sertifikasyon süreçleri, ağır arama-kurtarma akreditasyonu ve Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Karaman, “Hedefimiz sadece daha büyük bir teşkilat kurmak değil. Daha akıllı, daha hızlı, daha uzman ve daha hazırlıklı bir yapı kurmak. Bunun için insan kaynağından teşkilat yapısına, eğitimden teknolojiye kadar bütün parçaları birlikte geliştirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.