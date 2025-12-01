İzmir’in Çeşme ilçesinde önceki gün metrekareye rekor sayılabilecek miktarda 126 kilogram yağış düşmesine rağmen, ilçenin hayati öneme sahip su kaynağı Kutlu Aktaş Barajı’ndaki doluluk oranında beklenen sıçrama gerçekleşmedi. Yağış öncesinde %0,01 olan doluluk, sağanağın ardından yalnızca %0,91 seviyesine yükselebildi.

Sağanak yağışa rağmen barajda alarm zilleri çalıyor

28 Kasım günü öğle saatlerinden itibaren Çeşme’de etkili olan kuvvetli sağanak yağış, bazı bölgelerde geçici sele dönüşmüş ve meteorolojik verilere göre bölgeye metrekare başına tam 126 kilogram yağmur bırakmıştı. Bu denli yoğun bir yağış miktarına karşın, Çeşme’nin içme ve kullanma suyu tedarikinde kritik rol oynayan Kutlu Aktaş Barajı’nın su rezervlerinde arzu edilen artışın yaşanmaması büyük endişeye yol açtı.

Yağışlar başlamadan hemen önce %0,01 gibi kuruma noktasına gelmiş bir seviyede bulunan baraj doluluk oranı, yoğun yağışın getirdiği tüm katkıya rağmen ancak %0,91 seviyesine yükselebildi. Kuru geçen uzun bir yaz ve sonbahar döneminin ardından gelen bu yağışlar, barajdaki su seviyesini artırmış olsa da, kritik eşiği aşmakta yetersiz kaldı.

Geçen yıla göre büyüklü uçurum

Kutlu Aktaş Barajı’ndaki mevcut durum, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında su rezervlerindeki dramatik düşüşü gözler önüne seriyor. 2024 yılı Kasım ayı sonunda barajdaki doluluk oranı %6,85 seviyesindeyken, bu yıl aynı tarihte doluluk oranının yüzde 1’in bile altında kalması, bölgedeki su krizinin derinleştiğini gösteriyor.

Yetkililer, barajın doluluk oranındaki bu ciddi gerilemenin, bölgede devam eden kuraklığın ve su yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtiyor. Barajın tam kapasiteye ulaşması için önümüzdeki kış ve ilkbahar aylarında çok daha güçlü ve sürekli yağışlara ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor.