Türkiye'nin süt üretim merkezlerinden biri olan İzmir'de, artan girdi maliyetleri ve salgın hastalıklarla boğuşan üreticilere güzel haber geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, piyasa değeri yüksek olan bakım ve hijyen ürünlerini ücretsiz olarak üreticilere ulaştırmaya başladı. Kent genelinde büyükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan aile işletmelerini korumayı amaçlayan projede, Kınık ilçesinden başlayan dağıtımlar geniş bir havzaya yayıldı.

ÜRETİCİYE NEFES OLDU

Ekonomik krizin etkisiyle alım gücü düşen üreticiler için hayati önem taşıyan malzemeler tek bir pakette toplandı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri; Beydağ, Bayındır, Ödemiş, Tire ve Kiraz gibi hayvancılığın yoğun yapıldığı ilçelerde toplam 3 bin 500 üreticinin kapısını çaldı. Üreticilere hibe edilen setlerin içerisinde; biberon, emzik, göbek klipsi, bağışıklık güçlendirici ağız pastası, sağım öncesi ve sonrası meme daldırma kabı, meme dezenfektanı, kova ve toz dezenfektan yer aldı.

ÖLÜM ORANLARI TÜRKİYE'DE ÇOK YÜKSEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, dağıtılan malzemelerin önemini vurgularken Türkiye'deki buzağı ölüm oranlarına dikkat çekti. Dünyada yüzde 3-4 bandında olan kayıpların Türkiye'de çok daha yüksek olduğunu belirten Üngür, şu ifadeleri kullandı:

"Şap hastalığı, çift tırnaklılarda görülen son derece bulaşıcı bir hastalıktır. Et ve süt ürünlerinde düşüşlere ve ciddi ticari kısıtlamalara neden olmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, öncelikli hedefimiz, ülkemizde ve ilimizde yoğun olarak görülen şap hastalığına karşı bir önlem almaktı. Bunun dışında, buzağı kayıpları ise ülkemizin en büyük problemlerinden birisi. Buzağı kayıplarında ölüm oranı dünyada yüzde 3-4'lerdeyken Türkiye'de bu oran maalesef yüzde 15-20'lerde. Bu oranın bu kadar yüksek olmasının en önemli sebeplerinden birisi, buzağıların doğduktan sonra bakımlarının yeterince hijyenik ortamlarda yapılmaması ve bağışıklık sistemlerinde eksiklikler olması."

EĞİTİM VE MALZEME DESTEĞİ BİR ARADA

Sadece malzeme dağıtımıyla kalmayıp üreticinin bilinçlendirilmesi için de çalışma yürüttüklerini belirten Bülent Üngür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hazırladığımız buzağı kitlerini ve toz dezenfektanlarını üreticilerimize ulaştırmak için dağıtıma başladık. İzmir'de yaklaşık 1 milyon civarında büyükbaş hayvan var. Büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin lider şehirlerinden biri olan İzmir'imizde, özellikle et ve süt veriminde düşüşe yol açan bu hastalığa karşı önlem almamız gerekiyor. Bundan dolayı da Kınık ilçemizde başladığımız buzağı kiti dağıtımına İzmir'in diğer ilçelerinde de devam edeceğiz. Buzağı kitiyle birlikte, çiftçilerimizi bu konuda eğitiyoruz ve bilgilendiriyoruz. Hazırladığımız broşürlerle de buzağı kiti içeriğinin nasıl kullanılacağına dair bilgilendirme yapıyoruz."

'VETERİNERDEN ALSAK BÜYÜK PARA'

Ücretsiz dağıtılan kitlerin bütçelerine büyük katkı sağladığını belirten Kınıklı üretici Özcan Doğan, sektörün içinde bulunduğu darboğazı şu sözlerle özetledi:

"Biz çok memnun kaldık, teşekkür ederiz. Keşke herkes çiftçisine böyle sahip çıksa. Hayvancılık iyi değil, kötü gidiyoruz. Süt bugün çok ucuz, yem pahalı. Masraf çok. Bununla beraber bir de hastalık çıktı. Şu an hayvanlarımız hazır yiyor, dışarı salamıyoruz. Meralarımız var ama şap hastalığından dolayı dışarı salamıyoruz. İşin içinden çıkamıyoruz. Tarım Bakanımız görmüyor mu bu durumları? Büyükşehir'in verdiği bu kitler çok güzel. Biz bunları veterinerden parayla alsak çok büyük para. Bu yardımları bekliyordum. Ne yapalım elimiz kolumuz bağlı. Süt zaten para etmiyor. Hayvancılık bitti. Kınık'ın Kocaömer Mahallesi'nde 3 kişi kaldık."

MUHTARLARDAN 'TAM ZAMANINDA YAPILDI' YORUMU

Desteklerin üreticiye moral olduğunu belirten Kınık Kocaömer Mahalle Muhtarı Hasan Yıldız, "Çok güzel destekler. Daha önce de arı desteği almıştım, bu desteklerin devam etmesini istiyoruz. Şap hastalığı şu an her tarafı sarmış durumda. Bu hizmet tam zamanında yapıldı. Hayvan giriş çıkışları da denetlenirse hastalığın önüne geçmek daha kolay olur. Sıkıntıların geçeceğine inanıyoruz. Hizmetler güzel, devamını diliyoruz" dedi.

Kınık Osmaniye Mahalle Muhtarı Gülşen Pınar da özellikle küçük üreticinin korunması gerektiğinin altını çizerek, "Çok iyi bir çalışma oldu. Şap hastalığı oldukça yaygın. Bu nedenle köylerimiz ve hayvan yetiştiricilerimiz için çok faydalı oldu, teşekkür ediyoruz. Desteklerin özellikle küçük üreticilere yönelik olması çok daha anlamlı. Üretim yapmak artık oldukça zor, her şey çok pahalı. Şap hastalığı da ilerlemiş durumda. Bu destekler gerçekten çok iyi oldu" değerlendirmesinde bulundu.