İzmir'de yerel yönetimler istihdam odaklı çalışmalarını sürdürürken, ilçe belediyelerinden de personel alım haberleri gelmeye devam ediyor. Beydağ Belediyesi, hizmet birimlerindeki iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir duyuru yayımladı. Belediye iştiraki olan şirket üzerinden gerçekleştirilecek alımda, istihdam edilecek personelin çalışma statüsü ve görev tanımı netleşti.

DAİMİ STATÜDE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Beydağ Belediyesi Personel Limited Şirketi tarafından yayımlanan ilana göre, kurum bünyesine 1 adet 'Beden İşçisi' alınacak. Alınacak personelin daimi statüde istihdam edileceği ve çalışma saatlerinin vardiyalı sistemde düzenleneceği belirtildi. Başvurusu kabul edilen ve işe alınan personel, Beydağ Belediyesi sınırları içerisinde görev yapacak.

İKAMET ŞARTI ARANIYOR!

İlana başvuracak adaylarda aranan en temel kriter ikametgah şartı oldu. Başvuruda bulunacak kişilerin Beydağ ilçe nüfusuna kayıtlı olması ve ilçe sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekiyor. Ayrıca adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olması şartı aranıyor. Askerlikle ilişiği bulunmamak ve görevini yapmasına engel sağlık sorunu olmamak da diğer başvuru koşulları arasında yer alıyor.

BAŞVURULAR ŞAHSEN KABUL EDİLİYOR

Adayların başvurularını 27 Ocak ile 30 Ocak tarihleri arasında yapmaları gerekiyor. Başvuruların Atatürk Mahallesi Arıtürk Sokak No:27 Beydağ/İzmir adresindeki şirket merkezine şahsen yapılması isteniyor. Yayımlanan ilanda telefon, faks veya e-posta yoluyla gelen başvuruların değerlendirilmeyeceği bildirildi. Öte yandan adaylardan başvuru sırasında dilekçe, kimlik, ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği talep edilecek. Görüşme ve mülakatların da aynı adreste 10.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılacak.

