İzmir Büyükşehir Belediyesi, 21 Eylül 2025 Pazar günü düzenlenecek olan 13. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu nedeniyle Konak Tramvayı seferlerinde geçici bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Şehrin önemli spor etkinliklerinden biri olan maratonun güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için tramvay hattı, belirlenen saatler arasında hizmet veremeyecek.

Konak tramvayı pazar sabahı çalışmayacak

Yapılan resmi açıklamaya göre, Konak Tramvayı, 21 Eylül 2025 Pazar günü sabah 06.00 ile 11.00 saatleri arasında işletime kapalı olacak. Bu saat dilimi, maraton güzergahının tramvay hattı ile çakışması ve yarışmacıların güvenliğinin sağlanması amacıyla belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önceden bilgilendirme yaparak, bu saatler arasında farklı ulaşım alternatiflerini değerlendirmelerini önerdi.

Vatandaşlara alternatif güzergahlar önerisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, duyurusunda anlayış için teşekkür ederken, tramvayı kullanacak yolcuların bu saatler arasında otobüs hatlarını veya diğer toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri gerektiğini belirtti.

Yarı maratonun tamamlanmasının ardından saat 11.00 itibarıyla Konak Tramvayı'nın normal seferlerine kaldığı yerden devam etmesi planlanıyor.