Son Mühür/ Beste Temel- Bornova’da sömestir tatili, miniklerin yaratıcılığı ile sanat dolu bir serüvene dönüştü. Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) bünyesinde hayata geçirilen "Yarı Yıl Tatili Film Kulübü", kapılarını geleceğin sinemacılarına açarak onlara kamera arkasının gizemli dünyasını keşfetme fırsatı sundu.

Bornova’da sömestir sanatla renkleniyor: Genç yetenekler kamera arkasında

Bornova Belediyesi, ara tatil dönemini çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyime dönüştürmek amacıyla vizyoner bir adım attı. BBFO tarafından organize edilen film atölyesi çalışmaları, çocukların sinema sanatına olan ilgisini profesyonel bir zemine taşıdı. Katılımcıların film yapım aşamalarını bizzat deneyimlediği bu programda, teorik bilgiler yerini uygulamalı eğitime bıraktı. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar, sinemanın mutfağına girerek bir filmin senaryodan kurguya kadar hangi aşamalardan geçtiğini yerinde görme şansı yakaladı.

Stop-Motion’dan teknik ekipmana: Uygulamalı sinema deneyimi

9-11 yaş grubuna yönelik düzenlenen ilk etap çalışmalarında minik yönetmenler, stop-motion tekniklerinden ses ve görüntü ekipmanlarının kullanımına kadar geniş bir yelpazede eğitim aldı. Sinemanın teknik altyapısını uygulamalı olarak öğrenen çocuklar, ekip çalışmasının gücünü kullanarak kendi kısa film denemelerini hayata geçirdi. Yaratıcı düşüncenin sınırlarını zorlayan bu atölye çalışmaları sayesinde öğrenciler, sadece izleyici olmaktan çıkıp üreten birer sanatçı kimliği kazanma yolunda ilk adımlarını attı. İlk grubun büyük bir heyecan ve başarıyla tamamladığı eğitimler, velilerden de tam not aldı.

Eğitim maratonu devam ediyor: Sırada 12-14 yaş grubu var

BBFO Atölye çalışmaları, ilk etabın ardından hız kesmeden ikinci yaş grubuyla devam etmeye hazırlanıyor. 12, 13 ve 14 yaşlarındaki gençler için planlanan ikinci atölye çalışması, 28-30 Ocak 2026 tarihlerinde yine Büyükpark içerisindeki Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Saat 14.00 ile 16.30 arasında yapılacak olan bu ücretsiz eğitimlerde, gençlerin sinematografik bakış açılarını geliştirmeleri hedefleniyor. Katılımın yoğun olması beklenen bu ikinci aşamada da gençler, profesyonel ekipmanlarla çalışma ve kendi projelerini geliştirme imkanı bulacak.

Başkan Ömer Eşki: “Üreten bir Bornova için çocuklarımızı destekliyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların sanatla buluştuğu bu tür projelerin kent kültürü için taşıdığı kritik öneme dikkat çekti. Bornova’yı sadece ikamet edilen bir yer değil, sanatsal ve kültürel üretimin merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Eşki, çocukların hayal güçlerini özgürce ifade edebilecekleri alanlar yaratmanın öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. BBFO aracılığıyla yürütülen bu çalışmaların, çocukların özgüvenini artırdığını ve onları erken yaşta disiplinlerarası bir sanat dalıyla tanıştırdığını ifade eden Eşki, yaratıcı nesillerin yetişmesi için desteğe devam edeceklerini söyledi.