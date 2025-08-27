Son Mühür/ Atakan Başpehlivan- İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Folkart ve Folkart Gallery iş birliğiyle düzenlenen iki önemli sergi, Kültürpark Atlas Pavyonu’nda sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. 29 Ağustos–9 Eylül tarihlerinde ziyarete açılacak sergiler, fuar sonrasında da devam edecek.

Mustafa Kemal Atatürk’e ait eşyaların ilk kez görüleceği “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” sergisi ile dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol’un yapay zekâ ve veri bilimi tabanlı eserleri için ön gösterim gerçekleştirildi.

“Kendi sanatçılarımızın kıymetini biliyoruz”

Ön gösterimde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sanatçılara her zaman destek verdiklerini vurguladı. Tugay, “Kendi sanatçılarımızın kıymetini biliyoruz. Onların üretmeleri ve eserlerini sergileyebilmeleri için imkanlar sunmaya devam edeceğiz. Bu sergimiz ve açılacak fuarımız şehrimize hayırlı olsun” dedi.

“Başa çıkamayacağımız hiçbir zorluk yok”

26 Ağustos’un tarihsel önemine değinen Başkan Tugay, “103 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk, milletimizi Büyük Taarruz ile şahlandırdı. 9 Eylül’e uzanan bu büyük zaferi, bugün Atatürk’e ait hatıralarla anmak İzmirliler için onurdur. O günlerden aldığımız güçle başa çıkamayacağımız hiçbir zorluk yok” ifadelerini kullandı.

Refik Anadol’un eserleri dünyada ilk kez İzmir’de

Başkan Tugay, Refik Anadol’un iki eserinden birinin dünyada ilk kez İzmir’de sergileneceğini duyurdu. “Şifanın Algısı” ve “Makine Rüyaları: Ege” adlı yapay zekâ tabanlı çalışmalar, sanatseverlerle buluşacak. Tugay, “Refik Anadol’u tüm dünya tanıyor. Bu eserlerden birini dünyada ilk kez İzmir’de görme şansına sahip olacağız” dedi.

“Tüm sergi dokunaklı bir yolculuk”

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Atatürk sergisinin 1907’den 1938’e kadar uzanan liderlik yolculuğunu bütünlüklü bir şekilde sunduğunu belirtti. Sancak, “Bu sergi, Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar dokunaklı bir yolculuk sunuyor. Refik Anadol’un eserlerinden birinin dünyada ilk kez İzmir’de sergilenmesi de bizler için büyük onur” dedi.

Refik Anadol’dan mesaj

Los Angeles’ta bulunduğu için İzmir’deki törene katılamayan Refik Anadol, gönderdiği mesajda şunları paylaştı:



“Şifanın Algısı, insan zihninin iyileşme süreçlerini yapay zekâ aracılığıyla görselleştiriyor. Makine Rüyaları: Ege ise bölgenin rüzgârlarını, dalgalarını ve iklimini dijital bir hafızada yeniden hissetmemizi sağlıyor. Sanat ve teknolojinin kesişiminde kurulan bu yolculuğun yeni ufuklar açmasını diliyorum.”

Atatürk’ün kişisel eşyaları ilk kez sergileniyor

“Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” sergisi, 1907–1938 yılları arasındaki dönemi kapsayan 476 eser ve 250’nin üzerinde fotoğrafla Atatürk’ün liderlik yolculuğunu yansıtıyor. Ziyaretçileri en çok etkileyen detaylardan biri, Atatürk’ün sağlık geçmişine ışık tutan objeler oldu.

Annesi Zübeyde Hanım’ın mektupları, Atatürk’ün kişisel eşyaları, defalarca kullandığı EKG cihazı ve tansiyon aleti sergide öne çıkan parçalar arasında yer alıyor. Sergi, 21 Aralık 2025’e kadar açık kalacak.

Refik Anadol’un dijital sanatı 30 Eylül’e kadar

Refik Anadol’un eserleri ise 29 Ağustos–30 Eylül tarihleri arasında görülebilecek. “Şifanın Algısı”, beyin verilerinden oluşturulan yapay zekâaveri heykeliyle empati ve şefkati tetikleyen bir görsel deneyim sunarken; “Makine Rüyaları: Ege” doğa verilerini dijital pigmentlere dönüştürerek izleyiciye sonsuzluk hissi veriyor.