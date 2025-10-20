Son Mühür/Merve Turan- İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen 12. Balkan Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Açılışta zeybek ve halk oyunları gösterileriyle başlayan etkinliğe; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP PM Üyesi Umut Tekin, Bal-Göç Federasyonu ve İzmir Bal-Göç Genel Başkanı Abdürrahim Nursoy, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda göçmen katıldı.

“Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak boynumuzun borcu”

Şenliğin açılış konuşmasında Balkan göçmenlerini “Evlad-ı Fatihan” olarak selamlayan Başkan Tugay, İzmir’in çok kültürlü yapısına vurgu yaptı. Tugay konuşmasında şu ifadeleri kullandı:





“Bize burada olma fırsatı verdikleri için İzmir Balkan Göçmenleri Derneği’ne teşekkür ediyorum. Bizler çok büyük ve asil bir milletin evlatlarıyız. Zamanında üç kıtaya dağılmış ama anavatanında buluşmuş bir milletiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetin çocuklarıyız. Bizim çocuklarımız, gençlerimiz var. Onlara iyi bir gelecek bırakmak hepimizin boynunun borcu. Bunun için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Değerlerine sahip çıkan insanlar olarak bunu başaracağız.”

“Birlikte yürek yüreğe, omuz omuza olacağız”

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Tugay, konuşmasında Bosna Hersek’in efsanevi lideri Aliya İzzetbegoviç’i de andı. Tugay, “İzmir, göçmenlerin şehridir. Farklı kimliklerin kardeşçe yaşadığı bir kenttir. Bunu bilen bir büyükşehir belediye başkanıyım. Balkan göçmenleri öyle bir lider çıkardı ki, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bizlere düşen, bu ülkeyi en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Değerlerimize, tarihimize ve geleceğimize inanarak yaşayacağız. Her zaman yürek yüreğe, omuz omuza, kol kola birlik olup, önce şehrimiz, sonra ülkemiz için çalışacağız” dedi.

“Bu etkinlikler bizleri birbirimize bağlıyor”

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, etkinliğe katılanlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Işık, “Bu insanlarla tanıştığım günden beri çok mutluyum. Sizleri tanıdıkça sevdim, sevdikçe aranızda olmak istedim. Bu tür etkinliklerin bizleri daha da bağlayacağına ve sosyal ilişkilerimizi güçlendireceğine inanıyorum” diye konuştu.

“Atatürk’ün yolundan şaşmadık”

Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu ile İzmir Bal-Göç Genel Başkanı Abdürrahim Nursoy ise, derneğin bu yıl 40. yaşını kutladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Seneye şenlikleri iki güne çıkarmayı planlıyoruz çünkü tek gün bize yetmiyor. Yağışa rağmen katılan herkese teşekkür ederim. Bulgaristan’da her yıl hasat sonu düzenlediğimiz şenliği, burada çocuklarımıza geleneklerimizi aktarmak için yapıyoruz. Biz Balkan Türkleri her zaman milletimizin yanında, vatan sevgisiyle büyüdük. Hiçbir zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan şaşmadık.”

Yağmura rağmen coşku dinmedi

Konuşmaların ardından Başkan Tugay ve protokol üyeleri stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Şenlik, Bulgaristan’dan ve İzmir’den sanatçıların seslendirdiği Balkan ezgileriyle devam etti. Yağmura aldırmayan yüzlerce yurttaş, şarkılar eşliğinde halay çekip dans ederek gönüllerince eğlendi.