Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in tarihi dokusuyla büyüleyen ilçesi Efes Selçuk, 27-29 Mart tarihleri arasında spor dünyasının kalbinin atacağı dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl "Dünya Mirasını Koşarak Keşfet" mottosuyla dokuzuncu kez kapılarını açacak olan Efes Ultra Maraton 2026, 26 farklı ülkeden yaklaşık 3 bin 400 sporcuyu bir araya getirecek. Tarih, kültür ve doğanın sporun birleştirici gücüyle harmanlandığı bu dev organizasyon, bölge turizmine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Selçuk Efes Kent Belleği’nde kritik zirve

Organizasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla Selçuk Efes Kent Belleği’nde geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yerel yönetim temsilcileri, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Kılınç ile Limit Sensin Ekip Koordinatörü Ali Cem Aktaş katılım sağladı. Toplantıda, maratonun sadece bir spor müsabakası değil, aynı zamanda bölgenin gastronomisini ve kültürel zenginliklerini dünyaya anlatan stratejik bir tanıtım hamlesi olduğu vurgulandı.

"Spor aracılığıyla kadim değerlerimizi tanıtıyoruz"

Limit Sensin Ekip Koordinatörü Ali Cem Aktaş, projenin her geçen yıl katlanarak büyüdüğünü ve Türkiye’nin en prestijli dağ koşularından biri haline geldiğini ifade etti. Aktaş, katılımcı sayısının 3 bin 400’ü aşmasının organizasyonun başarısını kanıtladığını belirterek, "Hedefimiz sporculara sadece parkuru tamamlatmak değil; onlara Efes’in ruhunu, mutfağını ve tarihi mirasını bizzat deneyimletmek. 'Dünya mirasını koşarak keşfet' diyerek uluslararası düzeyde bir merak uyandırmayı başardık" şeklinde konuştu.

Adrenalin ve tarih dolu parkur programı

Yarış takvimine dair teknik bilgileri paylaşan Aktaş, heyecanın cuma günü Uğur Mumcu Sevgi Yolu’nda kurulacak etkinlik alanıyla başlayacağını müjdeledi. Cumartesi sabahı saat 07.00’de 120 kilometrelik zorlu etabın start alacağını, saat 08.00’de ise 27 kilometrelik parkurun başlayacağını duyurdu. Pazar günü gerçekleştirilecek kısa etap koşularının ardından, dev organizasyon saat 12.00’de düzenlenecek görkemli bir ödül töreniyle sona erecek. Sporcuların müze önünden başlayıp Efes Antik Kenti’nden geçerek Pamucak Sahili, Meryem Ana, Şirince ve Keçi Kalesi gibi benzersiz noktalara ulaşacağı bu rota, dünyada eşi benzeri olmayan bir spor destinasyonu sunuyor.

Yerel esnafa ve kent ekonomisine büyük katkı

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, maratonun ilçenin ekonomik ve sosyal dinamikleri üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Dokuz yıldır süregelen bu geleneğin kente değer kattığını belirten Başkan Sengel, "Sporcular ve aileleriyle birlikte yaklaşık 6 bin kişiyi ilçemizde ağırlayacağız. Bu yoğunluk hem yerel esnafımızın yüzünü güldürüyor hem de Efes Selçuk’un global ölçekte tanıtılmasını sağlıyor. Koşucuların bu toprakların kadim tarihini adımlayarak deneyimlemesi, bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır" dedi. Sengel, organizasyona destek veren tüm kamu kurumlarına ve belediye personeline de teşekkürlerini iletti.

6 farklı parkurda "Limit sensin" heyecanı

Efes Ultra Maraton 2026, her seviyeden sporcuya hitap eden zengin bir kategori yelpazesi sunuyor. Koşucular; 6K, 12K, 27K, 42K, 61K ve en zorlu kademe olan 120K olmak üzere toplam 6 farklı parkurda kendi limitlerini zorlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Atletizm Federasyonu ve yerel mülki idarelerin iş birliğiyle hayata geçirilen bu vizyoner etkinliğe dair tüm detaylar ve kayıt bilgileri, organizasyonun resmi web sitesi üzerinden sporcuların ve sporseverlerin erişimine sunulmuş durumda.

