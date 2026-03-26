Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi’nin ekosistemini korumak ve su kalitesini artırmak adına yürüttüğü temizlik seferberliğinde vites yükseltiyor. Kentin deniz temizliği stratejisini güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, sığ alanlarda ve kıyı şeritlerinde hareket kabiliyeti yüksek olan beş adet tam donanımlı amfibi temizlik aracını envanterine dahil etti. Belediye iştiraki İZDENİZ bünyesinde hizmet verecek olan bu modern araçlar, özellikle son yıllarda ciddi bir çevre sorunu haline gelen deniz marulu (makroalg) birikintilerine karşı "acil müdahale" gücü oluşturacak.

Gediz kaynaklı kirlilik alg patlamasını tetikliyor

Körfezdeki ekolojik dengenin bozulmasındaki en temel etkenlerden biri olarak öne çıkan Gediz Nehri, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre "kirli su" sınıfında yer alıyor. Nehir vasıtasıyla havzadan taşınan azot ve fosfor gibi besin yükleri, deniz suyunun sığ olduğu bölgelerde deniz marullarının kontrolsüzce çoğalmasına zemin hazırlıyor. Yapılan güncel saha taramalarında, Mavişehir ile Foça arasındaki yaklaşık 4 milyon metrekarelik devasa bir alanın köksüz deniz marullarıyla kaplandığı belirlendi. Bu organik kütleler parçalanıp ayrıştığında suya bıraktıkları besin yüküyle "mikroalg patlaması" (alg bloom) denilen olayı tetikleyerek balık ölümlerine ve ağır koku sorunlarına yol açıyor.

Hem denizde hem karada: Kesintisiz temizlik operasyonu

Yeni hizmete alınan amfibi araçlar, paletli yapıları sayesinde hem denizde yüzebilme hem de karada ilerleyebilme yeteneğine sahip. Bu hibrit yapı, araçların standart gemilerin ulaşamadığı sığ kıyı bölgelerinde, lagünlerde ve bataklık benzeri zorlu arazilerde yüksek manevra kabiliyetiyle çalışmasına olanak tanıyor. Araçların ön kısmına entegre edilen özel süzgeçli kepçe sistemleri, su yüzeyindeki organik materyalleri etkili bir şekilde toplayarak bertaraf tesislerine aktarıyor. Böylece kıyıya vuran marulların tekrar suya karışarak kirlilik döngüsünü beslemesinin önüne geçiliyor.

Kritik müdahale süreci: Su seviyesi düşünce hız artıyor

Körfez temizliğinde zamanlama, ekolojik yıkımı durdurmak için hayati bir önem taşıyor. Deniz suyu seviyesinin çekildiği dönemlerde yüzeye çıkan marulların, su tekrar yükselip bu kütleleri parçalamadan önce hızla toplanması gerekiyor. Bu doğrultuda İZDENİZ, mevcut 2 aracına eklenen 5 yeni araçla birlikte toplam amfibi sayısını 7’ye çıkararak operasyon kapasitesini devasa boyuta taşıdı. Daha fazla araçla eş zamanlı yürütülecek çalışmalar sayesinde, deniz marullarının mikroalg patlamasına dönüşmeden sistemden uzaklaştırılması ve suyun berraklığının korunması hedefleniyor.

İZDENİZ’den yaz hazırlığı: "Koku ve balık ölümlerine izin vermeyeceğiz"

İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, körfezdeki kirlilik dinamiğine dair yaptığı değerlendirmede, Gediz Nehri ve eski yatağı olan Ağıl Deresi’nden gelen sediment birikiminin sığlaşmayı artırdığını ifade etti. Bu durumun deniz marulları için elverişli bir üreme alanı oluşturduğunu belirten Marım, amfibi filosunun genişletilmesinin stratejik bir hamle olduğunu vurguladı. Marulların genellikle bahar aylarında yoğunlaştığını ve yaz boyu yüzeye çıktığını hatırlatan Marım, "Yeni araçlarımızla önümüzdeki yaz mevsiminde koku sorunlarının ve balık ölümlerinin önüne geçmek için düzenli bir toplama periyodu uygulayacağız. Deniz marulu oluştuğu anda müdahaleye hazır bir güçle sahada olacağız" diyerek İzmir halkına temiz körfez sözü verdi.



