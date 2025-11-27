Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İzmir için 28 Kasım tarihiyle verdiği “sarı kod” uyarısı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü kent genelinde önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

Yağışın etkili olması beklenen bölgelerde kriz masası kuruldu, ekipler sahada hazır pozisyona getirildi ve kritik noktalar yeniden kontrol edildi.

Yoğun yerleşim bölgelerine ek ekip konuşlandırıldı

İZSU ve belediye birimleri; Konak, Karabağlar, Buca, Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Bayraklı ve Gaziemir başta olmak üzere birçok ilçede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yağışın şiddetine göre müdahale planlarının hazır olduğunu belirten İZSU yetkilileri şu açıklamayı yaptı:

“Meteorolojinin sarı kod uyarısı doğrultusunda tüm ekiplerimiz görev başında. Dere yatakları, yağmursuyu hatları, pompa istasyonları ve kritik noktalar kontrol edildi. Filomuz hazır durumda, 24 saat esasına göre çalışacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız, mazgallara atık atmaması ve riskli gördükleri noktaları Alo 185’e bildirmeleridir.”

Dere yatakları ve mazgallarda yeniden temizlik yapıldı

Kent genelinde sel ve su baskınlarına sebep olabilecek unsurların önüne geçmek için birçok kritik müdahale hayata geçirildi.

Son 48 saatte temizlenen dere güzergâhlarında ekipler yeniden çalışarak ızgara ve mazgallardaki tıkanma riskini ortadan kaldırdı.

Vidanjör ve motopomplar hazır bekletiliyor

Yağış beklenen bölgelerde su birikintilerine hızlı müdahale için vidanjör, kombine kanal temizleme araçları ve motopomplar göreve hazır hale getirildi.

24 saat esasına göre sahada olacak ekipler, olası su baskını noktalarında görevlendirildi.

Kritik bölgelerde saha ekibi sayısı artırıldı

Daha önce su baskını yaşanan bölgelerde nöbetçi ekipler güçlendirildi. Özellikle geçiş güzergâhlarında olası taşkınlara anında müdahale için personel sayısı artırıldı.

Pompaj merkezleri anlık izleniyor

Yağışın şiddetine bağlı olarak pompaj merkezleri, ana kolektörler ve yağmursuyu hatları anlık takibe alındı. Gerektiğinde hızlı yönlendirme yapılması için sistemler hazır tutuluyor.

İlçe belediyeleri ve itfaiye ile koordinasyon sağlandı

Acil durum planı kapsamında ilçe belediyeleri ve İzmir İtfaiyesi ile koordineli çalışma modeli oluşturuldu.

Olası sel ve taşkın durumlarında ortak müdahale planı devreye alınacak.