Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 yılı Şubat ayında İzmir’de konut satışları 7 bin 250 olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde 7 bin 125 konut satılmıştı; böylece satışlar yıllık bazda %1,8 artış gösterdi. Ülke genelinde ise Şubat ayında toplam konut satışı 124 bin 549 ile bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9 artış kaydetti.

İstanbul, Ankara ve İzmir en yüksek satışın olduğu iller

Şubat ayında en fazla konut satışı İstanbul’da 23 bin 294, Ankara’da 11 bin 407 ve İzmir’de 7 bin 250 olarak gerçekleşti. Konut satışının en düşük olduğu iller Hakkâri (46), Ardahan (59) ve Tunceli (61) oldu.

İlk satışlarda artış, ikinci el konutlar baskın

İzmir’de ilk kez satışa çıkan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 artarak bin 993’e ulaştı. Toplam satışların %27,5’i ilk satışlardan oluştu. İkinci el konut satışları ise 5 bin 257 olarak kaydedildi ve toplam satışların %72,5’ini oluşturdu.

İpotekli konut satışlarında yüzde 20 artış

İzmir’de ipotekli konut satışları Şubat ayında bin 570 seviyesine yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 artış gösteren ipotekli satışlar, toplam konut satışlarının %21,7’sini oluşturdu.

Yabancılara satış düşüşte

Şubat ayında İzmir’de yabancılara yapılan konut satışları 26 ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,1 azaldı. Ülke genelinde ise yabancılara yapılan satışlar %2,9 azalarak bin 506 oldu. Şubat ayında toplam satışların %1,2’si yabancılara gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde yabancılara yapılan satışlar ise yıllık bazda %12,1 düşüşle 2 bin 812’e geriledi. Yabancılara en çok konut satışı yapılan ülkeler sırasıyla Rusya Federasyonu (191), İran (131) ve Irak (106) oldu.

İlçeler bazında Menemen ilk sırada

İzmir’de ilçeler bazında en fazla konut satışı Menemen’de gerçekleşti. Menemen’de 953 konut satılırken, Buca 806, Torbalı 702, Karşıyaka 659, Konak 429, Karabağlar 422, Bornova 398, Çiğli 334 ve Bayraklı 318 konut satışına ulaştı.

İş yeri satışları düşüş gösterdi

İzmir’de iş yeri satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7 azalarak 798 oldu. Türkiye genelinde iş yeri satışları ise %1,1 düşüşle 15 bin 69 olarak kaydedildi.