İzmir’in Bayraklı ilçesi Refik Şevket İnce Mahallesi 2166/4 Sokak’ta, husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada C.C.A., A.A. ve B.K. isimli üç kişi yaralandı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla Bayraklı Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı ve hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunu takip etti.

Azmettirici yakalandı

Yaralıların ifadelerine göre, kavganın faili B.K. iken, olayı azmettiren kişinin M.G. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri kısa sürede M.G.’yi yakalayarak Bayraklı Polis Merkezi’ne teslim etti.

Şüpheli aranıyor

Olayın asıl failinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, B.K.’nin yakalanmasıyla ilgili geniş çaplı operasyonların sürdüğünü bildirdi.