Son Mühür/ Beste Temel - Millî Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen İzmir Öğretmen Akademileri, “Şehir ve Kültür Akademisi” modülü ile çalışmalarını sürdürdü. Eğitim, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Erdem Eren liderliğinde, İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde gerçekleştirildi. Programa İzmir İl Millî Eğitim Şube Müdürü Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan, öğretmen akademisi koordinatörleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

“Limandaki Bavul” uygulamalı drama çalışması

Müze ortamının eğitim sürecine dahil edildiği etkinlikte “İzmir’de Arkeoloji ve Drama: Limandaki Bavul” başlıklı atölye yapıldı. Öğretmenler, drama temelli ısınma etkinliklerinin ardından mektuplar aracılığıyla verilen hikâyeleri müzedeki temalarla ilişkilendirerek doğaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. Böylece sergilenen tarihî eserler, drama uygulamalarıyla kalıcı öğrenmeye dönüştürüldü.

“Müzeler güçlü eğitim alanlarıdır”

Eğitimin sonunda konuşan Erdem Eren, müzelerin sadece sergi alanı değil, önemli birer öğrenme ortamı olduğunu vurguladı: “Müzeler artık ciddi eğitim alanları hâline geldi. Nesne tabanlı öğrenme yöntemiyle farklı disiplinleri entegre ederek öğrenciler için kalıcı ve keyifli öğrenme süreçleri oluşturabilirsiniz.” Eren, farklı yaş gruplarına uygun etkinlik tasarlamanın önemine de dikkat çekti.

Öğretmenlere yol gösterici içerikler sunuldu

Programda öğretmenlere müze içinde uygulanabilecek eğitim modelleri, örnek yöntemler ve içerik önerileri aktarıldı. Soru-cevap bölümünün ardından Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan, Erdem Eren’e teşekkür belgesi takdim etti. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.