3.Lig 4. Grup’ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altay’da altyapıdan yetişen 19 yaşındaki santrfor Ünal Alihan Kavlak, siyah-beyazlı ekibin yeni gol umudu olarak dikkat çekiyor.

Teknik Direktör Şimşek’in tercihleri

Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, görevine başladığı ilk dört maçta ileri uçta 44 yaşındaki deneyimli forvet Murat Uluç’a şans tanıdı. Bu süreçte Eskişehirspor karşılaşmasında Ünal Alihan kadroda yer almazken, Bornova 1877 deplasmanında 84. dakikada oyuna dahil edildi.

Genç kramponun oyun süresi artıyor

Altay’ın evinde 4-1 mağlup olduğu Söke 1970 karşılaşmasını kulübede tamamlayan Ünal Alihan, Tire 2021 FK deplasmanında ikinci yarının başında sahaya çıktı. Son iki haftada ise teknik direktör Şimşek, genç forveti ilk 11’de sahaya sürerek Karşıyaka derbisinde 82 dakika, Kütahyaspor deplasmanında ise 90 dakika süre verdi. Bu maçlarda tecrübeli golcü Murat Uluç yedekte kaldı.

Balıkesirspor karşılaşması öncesi beklenti

Ünal Alihan Kavlak’ın, pazar günü İzmir’de oynanacak Balıkesirspor mücadelesinde yine ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. Genç forvetin performansı, Altay’ın alt sıralardan uzaklaşma hedefi açısından kritik önem taşıyor.