Son Mühür- T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare), 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında portföyündeki 7 önemli taşınmazı satış yöntemiyle özelleştireceğini duyurdu. İhaleye çıkarılan taşınmazlar arasında en büyük ilgiyi Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı mevkiindeki dev arsalar topluyor.

Turizm potansiyeli ve yüksek gayrimenkul değerleriyle öne çıkan Alaçatı'daki iki ayrı grup halinde satış planlanan taşınmazlar şu şekilde;

İzmir/Çeşme/Alaçatı 269 ada 1 parsel ve 4391 ada 1 parsel numaralı toplam 35.336,93 metrekare yüzölçümlü taşınmazların, bir bütün halinde satışa sunulurken, ihale için belirlenen geçici teminat bedeli 60 milyon TL oldu.

İzmir/Çeşme/Alaçatı 405 ada 59, 60, 61 ve 62 parsel numaralı toplam 24.341,00 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, yine bir bütün halinde özelleştirilecek. Bu alan için belirlenen geçici teminat bedeli 70 milyon TL olarak açıklandı. Diğer özelleştirilecek taşınmazlar ise Ankara, İstanbul ve Mersin'de yer aldı.

İhale kapalı pazarlık usulü ile gerçekleşecek

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhalelerin pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacağı belirtildi. Son teklif verme tarihi 29.09.2026 ve 30.09.2026 olarak belirlendi.