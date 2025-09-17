Basketbol Süper Ligi ve FIBA EuropeCup’a hazırlanan Aliağa Petkimspor, 25. Cevat Soydaş Turnuvası’nda ilk maçını yarın Mersinspor’a karşı Bursa’da oynayacak. Turnuvadaki ikinci maçında ise ev sahibi Tofaş ile karşılaşacak.

Turnuva Programı Belli Oldu

Aliağa Petkimspor, 18-20 Eylül tarihleri arasında Bursa Tofaş Spor Salonu’nda düzenlenecek geleneksel 25. Cevat Soydaş Turnuvası’nda mücadele edecek. İzmir temsilcisi, turnuvadaki ilk maçını 18 Eylül Perşembe günü saat 16.30’da Mersinspor ile oynayacak.

İkinci Maçta Rakip Ev Sahibi Tofaş

Petkimspor, turnuvadaki ikinci maçında 20 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da ev sahibi Tofaş’a karşı mücadele edecek. Turnuva, Süper Lig ve FIBA EuropeCup’a hazırlık açısından önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Sezona hazırlık kapsamında oyuncuların form durumunu görmek ve takım uyumunu artırmak isteyen Aliağa Petkimspor, turnuva boyunca farklı takımlarla kıyasıya mücadele edecek.