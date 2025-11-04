Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in kent içi ulaşımının bel kemiğini oluşturan metro hattı, yolcuların günlük mesaisi bittikten sonra adeta başka bir mesaiye başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşu İzmir Metro A.Ş. ekipleri, 27 kilometrelik hattın konforunu, güvenliğini ve sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla gece boyunca hummalı bir bakım maratonu yürütüyor. Özellikle ray ve makas takımlarının değişimi, hattın gelecekteki performansı için hayati önem taşıyor.

Güvenlik için 400 metre ray yenilendi, hedef 700 metre daha

İzmir Metro A.Ş., 24 istasyon üzerinden on binlerce yolcuyu taşıyan bu can damarı hattın aksaksız işlemesi için gece vardiyasını aksatmıyor. Son tren seferini tamamlayıp enerji kesildiği anda işe koyulan uzman ekipler, sabah 04.30’a kadar süren kısıtlı zamanda kritik görevleri tamamlıyor. Bu kapsamda, hat güvenliğinin artırılması adına bugüne kadar yaklaşık 400 metrelik ray değişimi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Kurum, yıl sonuna kadar bu yenileme çalışmalarını hızlandırarak 700 metre civarında daha rayı hizmet dışı bırakıp yerine yepyeni raylar döşemeyi hedefliyor.

Sadece raylar değil, trenlerin hat değiştirmesini sağlayan makas takımları da elden geçiriliyor. Plan dahilinde, özellikle sistemin yoğun noktalarından biri olan Fahrettin Altay bölgesindeki makas takımlarının tamamı yenisiyle değiştirilecek. Bu büyük altyapı çalışmalarının 2026 yılı boyunca da kesintisiz devam etmesi öngörülüyor, böylece hattın ömrü uzatılmış olacak.

Gece ekibinin zorlu mesaisi: 15 kişilik dev kadro iş başında

İzmir Metro A.Ş. Hat ve Yapılar Şefi Arda Ege Taşkıran, yürüttükleri zorlu süreci detaylandırdı. Taşkıran, gündüz tren seferleri nedeniyle ağır bakım ve revizyon işlemlerinin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Enerji kesildikten sonra, gece saatlerinde oldukça dar bir zaman dilimi içinde, yani 04.30’a kadar çalışma imkanımız kalıyor. Bu kısa sürede 10 ila 15 kişiden oluşan hat ekibimiz görev yapıyor," dedi.

Şef Taşkıran, "Gece ağır bakımlar, planlı revizyonlar, makas ve ray değişimleri, kaynak ve taşlama gibi kritik işlemlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. 2025 yılı bizim için oldukça hareketli bir sene oldu. Makas dillerimiz, göbeklerimiz ve diğer yedek parçalarımız titizlikle yenilendi. Raylarımız planlandığı gibi geldi ve yıl bitmeden 700 metrelik değişimi tamamlayacağız," dedi.