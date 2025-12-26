Son Mühür / Atakan Başpehlivan Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, Son Mühür Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Karabel’e ve Kandemir Medya Genel Koordinatörü Müslüm Karaaslan’a, son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan konular arasında yer alan Torbalı’nın il olacağı söylentilerine ve ilçenin İzmir ekonomisine yaptığı katkılarla ilgili çarpıcı açıklamalarda ve değerlendirmeler bulundu.

Olgun: Torbalı olarak ihracatta 65 ili geride bıraktık

Torbalı’yı gayri resmi olarak il olarak gördüğünü belirten ve ilçenin 2024 yılı ihracat rakamları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, Torbalı’nın ihracatta 65 ili geride bıraktığını vurgulayan Abdulvahap Olgun, “Bazı şehirler var Türkiye’de, il olduğu halde il vasfını taşımıyor. Bir ilçeden farkı olmayan illerimiz var, zamanında bir takım siyasi saiklerle il yapılmış bazı kentler var.

Bir de ilçe olup, il kapasitesinde potansiyeliyle bunu yakalamış ilçeler var, bunlardan birisi Torbalı ilçemizdir. Ben onun için Torbalı’yı gayri resmi olarak il potansiyeli olarak gören birisiyim. 2024 yılı ihracat rakamımız 2 milyar 85 milyon dolar, bu artışla biz Torbalı olarak ihracatta 65 ili geride bıraktık.” diye konuştu.

“Torbalı üretmezse, İzmir aç kalır”

Ayrıca, İzmir’de ödenen verginin yüzde 43’ünün Torbalı tarafından karşılandığını kaydeden Başkan Olgun, Torbalı’nın üretim yapamayacağı bir senaryoda İzmir’in Anadolu kentlerinden farkının kalmayacağını aktararak, “İzmir’de ödenen 703 milyar TL verginin, yüzde 43’ünü sadece Torbalı karşılıyor yani bizim ödediğimiz vergi miktarı 301 milyar TL. Torbalı, İzmirlilerin gördüğünden daha büyüktür. Torbalı olmazsa İzmir ekonomik potansiyeli ile Anadolu kasabasına döner. Torbalı’nın İzmir’e kattığı ciddi bir ekonomik değer var. Bunlar olmazsa, İzmir ortalama bir Anadolu kenti gibi olur. İzmir’de bazı kararlar alınırken, Torbalı’nın kenara atılmaması gerekiyor, biz küçülürsek İzmir’in başarıları aşağı doğru gider. Torbalı’ya öncelik verirlerse İzmir’in başarıları yukarı çıkar. Torbalı üretmezse, İzmir aç kalır.” dedi.

“Biz hak ettiğimiz hizmeti göremiyoruz”

Son olarak, ilçede 1300 civarında fabrikada toplam 80 bine yakın istihdamın gerçekleştiğinin altını çizen ancak köy yollarında bile var olan asfalt yolların 60 ülkeye ihracat yapan fabrikanın önünde olmadığını savunarak, ilçenin diğer problemlerinden bahseden Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“1300 civarında fabrikamız var. Bu fabrika sayısı Türkiye’nin birçok bölgesinden fazla bir rakam bu fabrikalarda toplam 80 bin istihdam gerçekleşiyor. Bu kadar üretim var, hem Türkiye’nin hem İzmir’in üretim yükünü sırtımızda taşıyoruz. Sayın Kocaoğlu, Soyer ve Tugay ilçedeki tarla yollarını bile yaptılar köylerimize cazibe arttı, çiftçimizin yüzü güldü ama Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza fabrikaların yollarını bir türlü yaptıramıyorum. Aynı şekilde Ulaştırma Bakanlığı ile otobandan Pancar’a iniş-çıkış almak için 10 yıldır uğraşıyoruz. Hak ettiğimiz hizmetleri almak için yıllarca uğraş verip sonuç alamamak bizleri üzüyor.

Biz herkesle görüşürüz, yeter ki ilçemize hizmet gelsin. En büyük sorunumuz Büyükşehir Belediyesi fabrika yollarımızı yapmıyor. Hakkı da teslim etmek gerekir; yıllarca endüstriyel atık arıtma tesisi istedik. Sayın Tunç Soyer temelini attı, Sayın Cemil Tugay açtı kendilerine teşekkür ediyorum. Bölgemizin milletvekili Mahmut Atila Kaya, ne zaman kapısını çalsak bize her zaman öncelik tanıyor, bölgemizin de insanı olduğu için problemlere en az bizim kadar hakim. Bizim partizanlık yapma lüksümüz yok, hizmet odaklı düşünmek zorundayız. Otobandan Pancar’a iniş verilmesi gerekiyor, yıllardan beri çözülmesi için uğraşıyoruz. Yaptırmak için çok çabalıyoruz. Amacımız, o bölgedeki sanayicinin ve vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak.”