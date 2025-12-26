Son Mühür - CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Halil Durankuş’un Güzelbahçe Belediyesi’ne yönelik açıklamalarına yazılı bir açıklamayla karşılık verdi. Seyrek, yapılan değerlendirmeleri “gerçekleri çarpıtan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik” olarak nitelendirdi.

TOKİ ihalesinin kısa süre önce iptal edildiğini hatırlatan Seyrek, bu gerçeğin yok sayılarak açıklama yapılmasını doğru bulmadığını ifade etti. Seyrek, TOKİ üzerinden “konut vaadi” ile parti üyeliğine yönlendirilen vatandaşların yaşadığı hayal kırıklığının ortada olduğunu belirterek, bu süreçte yapılan açıklamaların vicdani yönünün Güzelbahçe halkı tarafından değerlendirileceğini dile getirdi.

“Kamu zararı iddiası mesnetsiz”

Durankuş’un belediyeyi “kamu zararı” iddiasıyla suçladığını anımsatan Seyrek, bu ithamın doğrudan Güzelbahçe halkını hedef aldığını söyledi. İlgili ihale sürecinin şeffaf şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Seyrek, sürecin yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirildiğini ve şartnamede alt kiracıların belediye kontrolünde olacağının açıkça yer aldığını belirtti.

Gerçek dışı iddialarla “-mış, -miş” ifadeleri üzerinden kamuoyu oluşturulmaya çalışılmasının iyi niyetli olmadığını kaydeden Seyrek, bu yaklaşımı eleştirdi.

“Beklentimiz özeleştiri ve tebrikti”

Seyrek, açıklamasında ülke gündemine de değinerek, asgari ücretin açlık sınırının altında belirlendiği bir dönemde iktidar temsilcilerinden özeleştiri beklediklerini ifade etti. Ayrıca Güzelbahçe Belediye Başkanı’nın İzmir genelinde “en başarılı belediye başkanı” seçilmesine ilişkin bir tebrik mesajı beklediklerini dile getirdi.

Bu tür gelişmelerin yerine mesnetsiz iddialarla gündem yaratılmaya çalışıldığını savunan Seyrek, “Geçmediği yolların parasını vatandaşına ödeten bir anlayışın temsilcileri, bu tür suçlamaları dile getirirken vicdan muhasebesi yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Takdir halkındır”

Açıklamasının sonunda CHP’li belediyelerin tüm baskılara ve zorlayıcı koşullara rağmen halkın ve kamunun yanında durmaya devam edeceğini vurgulayan Seyrek, mevcut siyasi anlayışın halka sırtını döndüğünü savundu. Seyrek, halk iradesinin ilk sandıkta güçlü bir şekilde yanıt vereceğini belirterek, takdirin Güzelbahçe halkı ve İzmir kamuoyuna ait olduğunu kaydetti.