Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirilecek altyapı yatırımı için açık ihale usulüyle ihale gerçekleştirildi. Proje kapsamında yol, içme ve kullanma suyu, sulama suyu, atık su, yağmur suyu, ihata duvarı, otomasyon ve SCADA sistemleri, elektrik ve telekomünikasyon altyapısı, çevre aydınlatması ile doğalgaz şebekesi yapım işleri yer aldı.

İhale süreci tamamlandı

İhale sürecinde doküman satın alan 9 firma arasından 4 istekli teklif sundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda iki firma ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendi ve revize teklif sürecine davet edildi.

Revize tekliflerin alınmasının ardından 25 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen ikinci oturumda, altyapı yapım işi 710 milyon TL bedelle Teori Mekanik Mühendislik Enerji Üretim Otomasyon İnşaat Altyapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerine oy birliğiyle ihale edildi.

Tarımsal üretimde yeni dönem

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede özellikle tohum, fide ile tıbbi ve aromatik bitkiler alanında planlı, modern ve sürdürülebilir bir üretim altyapısının oluşturulması hedefleniyor. Yatırım sayesinde tarımsal katma değerin artırılması, istihdama katkı sağlanması ve İzmir’in tarıma dayalı sanayi gücünün daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.