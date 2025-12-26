Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen İzmir Metrosu'nun Üçyol -Fahrettin Altay hattındaki bazı istasyonlarda tavandan su akması, “Metroda su basıncı problemi mi var?” sorusunu akıllara getirdi. Hatay istasyonunda tavandan akan su yolcuların metroya binişini engellerken, Metro A.Ş. yetkilileri su sızıntısı olan alana ‘Kaygan zemin levhası’ koydu!

Yolcular ‘kaygan zemin’ riski nedeniyle raylara yakın bölgeden yürümek zorunda kalıyor!

Daha önce Üçyol metro istasyonu çıkışında yaşanan su sızıntısı sorunu bu defa da Hatay Metro istasyonunda görüldü. Üçyol metro istasyonunun bazı bölümlerinde su sızıntıları nedeniyle rutubet ve renk değişikliklerine rastlanırken, Hatay Metro İstasyonu’nun tavanında da su akmaya başladı. Metro A.Ş. Genel Müdürlüğü ekipleri, günde binlerce yolcunun kullandığı istasyonda su sızıntısının olduğu alana, ‘Kaygan zemin levhası’ koydu. Yolcular ise, sızıntının olduğu, kayma riskinin olduğu bölgeden yürümemek için raylara yakın bir yerden yürümek zorunda kalıyor. Metro A.Ş. yetkilileri konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Üçyol Fahrettin Altay metro inşaatı sırasında istasyonlar sularla kaplandı iddiası

Üçyol Fahrettin Altay hattındaki istasyonlarda yaşanan su sızıntılarının metro inşaatı sırasında yaşanan su basıncı sorununu akla getirdi. Metro inşaatı sırasında Poligon ve Fahrettin Altay istasyonlarının sularla kaplandığı o dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi metro yüklenici firmasının su sızıntısı sorununu çözmek amacıyla Hollanda’dan özel ekip getirmek zorunda kalmıştı. O günkü iddialara göre rayların döşendiği kısım, su basıncı hesaplanmadan yapıldığından baskıya dayanamayıp kırılmıştı. Sorunu incelemek için İzmir’e gelen Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Erdem Canbay "Metronun zemini su basıncı nedeniyle 1 metre 40 santim yukarı kalkmış. O zemini gidip ben kaldırmadım ki” şeklinde açıklama yapmıştı.