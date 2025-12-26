Son Mühür/Merve Turan- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun haksız tutukluluğuna ilişkin başvurusunu öncelikli olarak ele alma kararı almıştı. Kararın ardından CHP’den yapılan açıklamalarda, bu adımın Türkiye’de yargı süreçlerine ve temel haklara ilişkin ciddi değerlendirmeleri beraberinde getireceği vurgulandı.

Hak ihlalleri masaya yatırılacak

CHP'li Akdoğan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, AİHM kararının mevcut yargılamada ağır hak ihlalleri bulunduğuna dair somut kaygıları yansıttığını belirtti. Açıklamada, masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve adil yargılanma gibi temel hakların ihlallerinin mahkeme tarafından titizlikle inceleneceği ifade edildi.

Tutukluluk kararlarının geçmişi sorgulanacak

Yapılan açıklamada ayrıca, iddialarla orantısız ve somut delillere dayanmayan tutukluluk uygulamalarının AİHM nezdinde değerlendirileceği ve adaletin sağlanması için yeniden masaya yatırılacağı belirtildi.

Anayasa ve hukukun üstünlüğü vurgusu

Akdoğan, Anayasa’nın 90. maddesini göz ardı eden uygulamaların hukuki çerçevede ele alınacağına dikkat çekti. Açıklamada, Türkiye genelinde vatandaşların hak ve özgürlük mücadelesinin sonuna kadar süreceği ve adalet, özgürlük ile huzurun sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Vatandaşlar adalete kavuşacak

Metinde, adil yargılanma ve temel haklar çerçevesinde, tüm vatandaşların hukuk önünde eşit şekilde korunacağı mesajı verildi. Açıklama, bir kesim için ayrıcalık döneminin sona ereceği ve tüm yurttaşların haklarına kavuşacağı yönünde umut mesajı içeriyor.