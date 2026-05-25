Kurban Bayramı yaklaşırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yoğun bir çalışma içine girdi. Özellikle kurban satış ve kesim yerlerinde havaların ısınmasıyla ortaya çıkan karasinek sorununa karşı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Vektör Mücadele Birimi harekete geçti.

30 ilçenin tamamında sürdürülen bu çalışmalar, bayram döneminde vatandaşların daha hijyenik bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirmeleri için oldukça önemli.

Doğal Yöntemlerle Koruma

Ekiplerin bu yılki yol haritasında dikkat çeken en önemli detay, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen "doğal" yöntemlerin ön planda tutulması.

Satış noktalarına kimyasal ilaçlar yerine, daha güvenli olan organik yem içerikli karasinek tuzakları ve özel yapışkan ipler konuluyor.

Bunun yanı sıra, sineklerin üreme kaynağı olan gübre ve atık alanlarında da larva gelişiminin önüne geçen larvasit uygulamaları aralıksız sürüyor. Ergin sineklere karşı ise düzenli olarak ilaçlama yapılıyor.

Drone ile Modern Mücadele

Belediyenin sinekle mücadelesi yalnızca bayramla sınırlı değil yılın 365 günü sürüyor. Özellikle insanın erişemediği veya çok büyük alanlarda, işleri kolaylaştırmak için drone destekli ilaçlama teknolojisinden faydalanılıyor.

Bu yöntem sayesinde, ulaşılması zor noktalar bile hızla temizleniyor. 382 kişilik deneyimli kadro rögar kapaklarından çöp konteynerlerine, dere yataklarından süs havuzlarına kadar sineklerin üremeyi sevdiği yerler temizleniyor.

Yalnızca sivrisinekle mücadele kapsamında bile kentte 300 bin farklı nokta düzenli olarak kontrol altında tutuluyor.