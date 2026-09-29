Son Mühür/ Beste Temel- Okul zili çaldı, kantini olmayan ilkokullarda ilk ders arası hazırlığı belediye ekiplerine emanet edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli bölgelerde eğitim gören miniklerin çantasına her sabah sıcak ve besleyici bir dokunuş yapmaya devam ediyor.

Sosyal belediyecilik projeleri kapsamında geçen yıl başlatılan beslenme paketi desteği, yeni ders yılında da hız kesmedi. Haftanın her günü, kantini bulunmayan 7 ayrı ilkokulda tam 2 bin öğrencinin sırasına sağlıklı gıda paketleri ulaşıyor.

Aşevinde büyüyen dayanışma

Dağıtılan her bir paket, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Sosyal Yaşam Kampüsü’ndeki aşevinde hazırlanıyor. Steril mutfaklarda başlayan bu telaş, saatler 08.30’u gösterdiğinde okul bahçelerine taşınıyor. Çocuklar derse girmeden hemen önce, uzman gıda mühendislerinin onayından geçen menüler teslim ediliyor.

Öğrencilerin günlük alması gereken protein, vitamin ve kalori dengesi gözetilerek hazırlanan bu menüler, sadece karın doyurmuyor; çocukların sınıftaki algısını ve zindeliğini de doğrudan artırıyor.

Aşevleri Şube Müdürü Hüseyin Küçükkara, hedeflerinin eğitimde fırsat eşitliğini korumak olduğunu vurguladı. Uygulamanın dezavantajlı bölgelerde hayat kurtardığını belirten Küçükkara, çocukların fiziksel gelişimine uygun, her gün değişen zengin içeriklerle sahada olduklarını ifade etti.

Velilerin omuzundan büyük yük kalktı

Gıda enflasyonunun ve yaşam maliyetlerinin arttığı bu dönemde, belediyenin hamlesi en çok ailelerin yüzünü güldürdü. Sabahın erken saatinde çocuklarına ne hazırlayacağını düşünen veliler için bu destek ciddi bir nefes alanı yarattı.

İki çocuk annesi Yazgülü Karanlık, desteğin hem maddi hem manevi boyutuna dikkat çekiyor:

"İki çocuk okutmak kolay değil. Hijyenik koşullarda hazırlandığını bilmek içimizi rahatlatıyor. Çocuklar paketleri severek alıyor, biz de bütçe anlamında biraz olsun nefes alıyoruz."

Bir diğer veli Sevcan Özseyhan ise çocukların sabah erken saatlerde evde kahvaltı yapmakta zorlandığına değinerek, okulda arkadaşlarıyla birlikte kahvaltı yapmanın çocukları motive ettiğini dile getirdi. İzmirli veli Tufan Alpagot da yapılan hizmetin kent vizyonuna yakıştığını belirterek memnuniyetini aktardı.

İzmir’de kantinsiz okullarda başlatılan bu model, sadece bir gıda yardımı değil; miniklerin ders belleklerini zinde tutan bir eğitim desteği olarak yoluna devam ediyor.

