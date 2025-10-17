Son Mühür/ Osman Günden - Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Medicana International İzmir Hastanesi uzmanları erken teşhisin önemine dikkat çekti. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı programda, Tarihi Bergama Vapuru farkındalık dolu bir buluşmaya sahne oldu.

İzmir Körfezi’nde anlamlı bir söyleşi

Ekim ayı boyunca meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Medicana International İzmir Hastanesi, İZDENİZ iş birliğiyle “Dümeni Farkındalığa Kırıyoruz” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

İzmir’in simgelerinden Tarihi Bergama Vapuru’nda düzenlenen etkinlikte, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Koray Topgül ve Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Murat Keser, meme kanseri hakkında güncel bilgiler paylaştı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı programda katılımcılar hem bilinçlenme fırsatı buldu hem de İzmir Körfezi’nin eşsiz manzarasında keyifli bir yolculuk yaptı.

“Kansere karşı ilk adım sigarayı bırakmak”

Prof. Dr. Koray Topgül, kanser riskini artıran faktörler arasında sigara, alkol, obezite ve gereksiz hormon kullanımına dikkat çekti. Topgül, “Menopoz sonrası dönemde kadınlarda yağ hücreleri östrojen salgılamaya başlar. Bu durum kansere yakalanma riskini artırır. ‘Yaşlandım, artık kanser olmam’ dememek gerekir. Her yaşta risk vardır” dedi. Ayrıca günlük hayatta kullanılan temizlik ve kozmetik ürünlerindeki kimyasalların büyük bir kısmının kanserojen içerikli olduğunu vurguladı.

“Erken tanı hayat kurtarır”

Prof. Dr. Topgül, 20’li yaşlardan itibaren düzenli olarak meme muayenesinin önemine değinerek, özellikle adet döneminden birkaç gün sonra yapılacak elle kontrolün fark yaratabileceğini belirtti. Mamografinin erken tanıdaki önemine dikkat çeken Topgül, “Mamografi radyasyon içerir ama bu, günlük yaşamda alınan birkaç günlük radyasyona denktir. Getirdiği yarar, olası zarardan kat kat fazladır. Erken tanı alan hastaların yüzde 90’ı tamamen iyileşir” dedi.

“Gençlerde kanser oranı artış gösteriyor”

Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Murat Keser, 40 yaş altı bireylerde kanser oranlarında dikkat çekici bir artış olduğunu belirtti. “2030 yılı itibarıyla dünya genelinde 40 milyona yakın insana kanser tanısı konulacağı öngörülüyor. Türkiye’de ise genç yaşta kanser vakaları Avrupa ve Amerika’nın üzerindedir” diyen Keser, stresin doğrudan kanser nedeni olduğuna dair kesin bir bilimsel kanıt bulunmadığını, ancak vücudun stresle baş edemediğinde savunma sisteminin zayıfladığını aktardı.

Genetik testlerle risk tespit ediliyor

Dr. Keser, biyopsinin tanı ve tedavide en önemli aşamalardan biri olduğunu vurguladı: “Biyopsi hekime hastalık hakkında yol haritası sunar, bu nedenle korkulmamalıdır. Ayrıca genetik testlerle bireylerin kansere yatkınlığı saptanabilir. Örneğin BRCA1 geninin pozitif olması, yaşam boyu meme kanseri riskinin yüzde 80’e kadar çıkabileceği anlamına gelir.” Keser, genetik mutasyonların yalnızca kadınlarda değil, erkeklerde de prostat ve farklı kanser türleri için risk oluşturabileceğini belirtti.

Körfezde farkındalık turu

Söyleşinin sonunda katılımcılar, kendi kanser deneyimlerini paylaşarak farkındalığın önemine vurgu yaptı. Program, Konak İskelesi’nden kalkan Tarihi Bergama Vapuru’nda düzenlenen kısa bir İzmir Körfezi turuyla son buldu. Etkinlik, hem bilgilendirici hem de umut dolu atmosferiyle katılımcılardan büyük ilgi gördü.